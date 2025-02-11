樂天壯壯剪激短髮「撞臉動漫女主角」　羞問：可以告白成功嗎？

記者王靖淳／綜合報導

樂天桃猿啦啦隊團長壯壯（沈立心）會在社群記錄生活，同時也不吝嗇與粉絲分享應援日常，平時以招牌短髮亮相的她，今（11）日發文曬出新髮型近照，透露自己剪了一個「Ai動漫頭」，並好奇問粉絲這樣能否告白成功。貼文及照片曝光後，立即吸引大批網友朝聖按讚。

▲壯壯會在社群分享生活。（圖／翻攝自Instagram／ula_shen_）

照片中，壯壯大方秀出她的全新短髮髮型，髮尾微翹的模樣，完美襯托她的五官下巴線條。壯壯身穿一件黑色蕾絲吊帶衣，搭配深色長褲，分別對鏡頭露出招牌微笑及變換不同姿勢。她時而將雙手叉腰，時而用手輕柔地托著臉頰，整體氛圍輕鬆而隨興。

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▲壯壯剪頭髮。（圖／翻攝自Instagram／ula_shen_）

壯壯在文中提到，隨著情人節將到來，她特別去剪了一款「Ai動漫頭」，並好奇問粉絲：「請問這樣可以告白成功嗎？」透露自己對新髮型的滿意，「一秒讓你成為動漫女主角。」同時也在文末附上「誰能抗拒這微捲的翹翹短髮」及「誰剪誰臉小一半」等標籤。貼文及照片曝光後，引發大批網友朝聖，同時也紛紛寫下稱讚留言，「超美的」、「我可以」、「好好看」，甚至還有粉絲認為她和日本動畫《新世紀福音戰士》中角色綾波零的髮型十分雷同。