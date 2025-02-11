告五人的歌太紅「竟出現在八點檔」　還被韓團翻唱！

記者蔡琛儀／台北報導

告五人即將於4月12日首度站上高雄世運主場館開唱，隨著開賣日進入倒數階段，告五人近期每天轉發來自粉絲的翻唱、樂器演奏影片，連南韓樂團Dragon Pony也加入，讓告五人感動不已：「我們的音樂能夠成為大家的童年，或是生命某個時期的背景音樂，或許在10年、20年後，這些旋律還能喚起大家某段時光的記憶，對我們來說是一件很幸福的事。」

▲告五人將首度在世運開唱。（圖／相信音樂提供）

演唱會開賣倒數僅剩4天，這場巡迴壓軸最終場演唱會以四大「無極限」為亮點，無論是節目內容或是預算都將突破想像，再加上社群上的宣傳海報與影片、捷運車廂內設置的25面廣告牆，處處可見的廣告可見唱片公司對告五人的寵愛，有歌迷擔心搶不到票，甚至打電話到公司跪求「不要再下廣告了！」

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近期社群上掀起一股「全民搶唱告五人」熱潮，從學齡前的小朋友哼唱，到整座學校的弦樂隊合奏，再到婚禮上成為新人對唱的浪漫曲目，甚至有網友表示「現在初學吉他，第一首學的就是告五人的〈披星戴月的想你〉。」更有學生分享，補習班竟將「告五人演唱會門票」作為獎勵。

▲告五人的歌紅到連八點檔都用。（圖／相信音樂提供）

甚至連八點檔的台詞「你媽媽沒跟你說，撞到人要說對不起嗎？」也被網友發現與〈愛人錯過〉歌詞相似，引發熱烈討論，不僅如此，「你媽沒有告訴你，撞到人要說對不起」這句歌詞如今也成為了幼稚園孩童朗朗上口的名句，相當有趣。門票將在2月15日中午12點開賣，詳洽拓元售票系統。