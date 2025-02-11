蔡小潔懷二胎開車就睡著　感謝ELLA助孕一次就中

記者葉文正／台北報導

藝人蔡允潔今（11日）擔任紅心字會長壽花公益大使，前往信義老人中心及廣慈、達仁日間照顧中心一起和長輩們滾元宵，提前歡度元宵節，今天她跟老公詹甫彥（Fraser）一起出席活動，透露自己現在開車會睡著，也感謝ELLA幫忙，讓她想懷孕一次就中。

▲蔡允潔懷孕後 擔任紅心字會敬老公益大使，右為老公詹甫彥 。（圖／記者黃克翔攝）

蔡允潔目前懷孕四個月，但是很喘，剛剛講話耳朵也聽不到，她提到這一胎很不舒服，她表示：「「記得懷小福星時好吃好睡，這次我真的很不舒服，連躺在床上，半夜一小時就要起來一次，因為躺著脊椎都很痛，體力跟精神狀態都不好，才走一圈好事多就要回家，因下半身太痛。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲ 蔡允潔與長輩們慶元宵。（圖／記者黃克翔攝）

蔡允潔說，現在只有肚子變大，因胃口不太好，少量但是很多餐，常常老公買回來吃一口就說不吃了，比較挑，不要太高齡生小孩，不然太辛苦，Fraser自己責任更大，習慣，開車開一開會睡著，所以不能開車，但自己的不舒服，讓老公更成長，讓她也很感到欣慰。

▲兩人是歡喜冤家 。（圖／記者黃克翔攝）

不過她懷孕前期曾大量出血，她解釋：「我們去金山泡溫泉，想說終於要開機了，接著去菲律賓完卻出血，我本以為是月經，因跟正常月經量一模一樣，代表又要交功課，量多到像月經程度，又很累，因為要抱小福星，一直抱著她走一兩小時，還去玩人體夾娃娃機，我在機器上面甩來甩去，但腹中小孩跟很緊，如果知道懷孕絕對不會這樣做，就是覺得自己太累了，已經到病態，躺在床上也像沒有骨頭，站不起來，就驗一下，沒想到真的中了。」

▲兩人將在七月喜迎第二胎 。（圖／記者黃克翔攝）

但不斷出血讓老公Fraser開始覺得害怕，蔡允潔說：「去產檢他很害怕，因為發現驗完去醫院，都還在出血，醫生就跟老公說，我不能搬重物也不能太累，必須要安胎，我就因禍得福，老公一肩挑起所有工作，但我會在小福星面前忍哭，有次就在小福星面前大哭，因為我忍不住了，可能小福星覺得我很吵。」她說小福星現在已經有佔有慾了，會跟狗狗爭寵。」

蔡允潔也說，感謝ELLA，感謝草爺，他們的《今晚為愛鼓掌》劇出來後，劇中她對那件事很害怕，去試肌肉鬆弛劑，吃了一排，所以我就想說可能會有效，買肌肉鬆弛劑，吃了兩顆，有點像是微醺過兩倍，那天去的溫泉汽車旅館，很久沒開機，剛好又用電話叫情趣用品，老公興致沖沖買兩套情趣內衣，我一次就中了，預產期七月底。」