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剛唱完台視《紅白》　Kepler迅速返台「7人完整體到齊」4月開唱

記者吳睿慈／台北報導

南韓女團Kep1er透過選秀節目《Girls Planet 999》出道，她們年初來台錄製過年節目《2025超級巨星紅白藝能大賞》，不到1個月迅速宣布好消息，即將在4月6日來到 TICC 臺北國際會議中心舉辦粉絲演唱會（FAN-CON），門票將於22日下午3點在ibon售票網站及全臺7-11 ibon機台開賣。

▲▼Kepler迅速返台「7人完整體到齊」4月開唱。（圖／希林國際Chillin International提供）

▲Kepler首度以7人完整體4月來到台灣開唱。（圖／希林國際Chillin International提供）

Kep1er於2022年出道，首張迷你專輯《FIRST IMPACT》實體專輯銷量突破20萬張，主打歌《WA DA DA》在出道12天後就獲得音樂節目《M Countdown》當週冠軍，MV觀看次數也隨後突破1億。

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團體打破過往選秀節目限定團的慣例，7位成員協議續約延長團體活動，中國籍成員沈小婷年初雖未來到台灣錄製節目，但這次的《2025 Kep1er FAN-CON TOUR [BEYOND THE STAR] in TAIPEI》將會參與其中，首次以7人完全體造訪臺灣。

▲▼Kepler迅速返台「7人完整體到齊」4月開唱。（圖／希林國際Chillin International提供）

▲▼Kepler演唱會票價、福利公開。（圖／希林國際Chillin International提供）

▲▼Kepler迅速返台「7人完整體到齊」4月開唱。（圖／希林國際Chillin International提供）

Kep1er粉絲演唱會將於4月6日在TICC（臺北國際會議中心）舉辦，門票22日下午3點在ibon售票網站及全臺7-11 ibon機台開賣，票價為5880、4880、3880元。所有購票者皆可獲得一張限定小卡（成員隨機），其中5880元票價區全區可參與HI-TOUCH，於3月23日前購票且未退票者，還有機會抽彩排、團體合照、簽名拍立得及簽名海報等福利。

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