張孝全新片卡司超狂！　為妻女復仇「5大招刑求對手」綁電椅逼供

記者黃庠棻／台北報導

犯罪動作電影《器子》定檔4月11日全台上映，今（11）日釋出前導預告，揭開「最強老爸」張孝全為了復仇而做出一連串殘暴驚悚的反擊。包括用鋼筋插腿、釘槍射手掌、塑膠袋套頭、浸水滅頂、電椅刑求，一幕幕令人看得毛骨悚然。

▲張孝全在《器子》化身最強老爸。（圖／華映娛樂提供）

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張孝全開自己玩笑「我會不會看起來很變態？」他坦言，拍攝前有與導演簡學彬進行充分的溝通討論，導演和編劇設計的刑偵內容，配合鏡頭呈現出來都效果十足。不只張孝全獻出精彩的動作打鬥，李沐和婁峻碩各自也都有手持武器的戲，使得廣大影迷們熱烈期待。

▲張孝全在《器子》化身最強老爸。（圖／華映娛樂提供）



前導預告一開始，張孝全以銳利剪刀揮抵敵手的脖子，要逼對方說出實情。他精準犀利，彷彿特務上身，刑求招數更是五花八門，光預告就可看見他把目標綁在電椅上逼供，拿出尖銳鋼筋準備插腿、釘槍瞄準身體、用塑膠袋套頭、甚至把人整個浸到水裡，滅頂倒數，招招凶狠，哀嚎聲四起。



預告中，張孝全為了妻女展開復仇追查，衝著對手說「我不要錢，我要你女兒的心臟！」引出故事的燒腦懸疑性。有場戲他單槍匹馬以一根球棒對抗十個人，強悍飛踢、猛勁揮砍，預期將有更多痛感強烈的動作場面。

▲張孝全在《器子》化身最強老爸。（圖／華映娛樂提供）



張孝全透露「開拍前做了非常多的訓練，動作訓練每次至少都2到3個小時，練習的時間非常長，而且這次的訓練也有特別模擬現場環境和所有道具，擬真的訓練方式雖然過程辛苦，但實際拍攝時就覺得一切都值得。」

▲張孝全在《器子》化身最強老爸。（圖／華映娛樂提供）



李沐和婁峻碩也各自上演了驚險場面。婁峻碩手持電擊棒，嗆對方「再吵我就電爆你！」李沐則是雙手緊握利刃，步步後退。雖然目前僅只出現短暫畫面，卻已引來各方粉絲及影迷們的高度關注，迫不及待想看到更多精彩畫面。

▲李沐演出《器子》。（圖／華映娛樂提供）



本片由賣座電影《可不可以，你也剛好喜歡我》監製梁宏志及導演簡學彬再度攜手合作，張孝全、李沐、婁峻碩、薛仕凌、小春主演，加上「五堅情」陳零九、賴晏駒、邱鋒澤，「頑童MJ116」大淵，以及黃健瑋、尹昭德、游安順、于子育、李杏、陳妤、林映唯、林鶴軒（大鶴）、謝承均、程雅晨、潘君侖、黃禮豐、游書庭、吳承洋、吳翔震、王中皇等演員助陣，堪稱2025卡司最壯大亮眼的台灣電影！

▲婁峻碩演出《器子》。（圖／華映娛樂提供）



《器子》由華映娛樂股份有限公司、文化內容策進院、中環國際、星泰國際、大慕可可、艾迪昇傳播、轅年視覺創意、三皇生物科技、有戲娛樂、台灣大哥大My Video、鏡文學、凡宇興業共同投資出品。華映娛樂製作發行，定檔4月11日全台上映。