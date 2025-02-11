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快訊／S媽喪女9天痛苦首發聲！深夜連PO 3影片：把悲傷留給自己

記者潘慧中／綜合報導

大S（徐熙媛）春節赴日旅遊期間，2日因患流感併發肺炎猝逝，享年48歲，消息震撼各界。S媽沉寂9天後，10日深夜首度在臉書發聲，「把悲傷留給自己」，並寫下「我了解越關心越痛苦」的字眼，讓網友都十分不捨。

▲▼S媽。（圖／翻攝自Facebook）

▲S媽喪女9天後首度在臉書發聲。（圖／翻攝自Facebook）

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▲▼S媽。（圖／翻攝自Facebook）

S媽10日深夜在臉書寫下「把悲傷留給自己」，並在留言區透露，「無故的愛上這首歌、早就為我寫好的」，原來她說的正是陳昇於1991年發行的歌曲〈把悲傷留給自己〉，一字一句都讓人感到心酸。

▲▼S媽。（圖／翻攝自Facebook）

▲▼S媽在留言區回應粉絲。（圖／翻攝自Facebook）

▲▼S媽。（圖／翻攝自Facebook）

接著，S媽連續在臉書上傳3支〈把悲傷留給自己〉的影片，看到有不少粉絲留言安慰，她只回答「我了解越關心越痛苦」，喪女之痛讓外界看了十分揪心。

▲▼S媽。（圖／翻攝自Facebook）

▲▼S媽。（圖／翻攝自Facebook）

▲▼S媽。（圖／翻攝自Facebook）

▲S媽在一小時內上傳了三次影片，其中有一次重複了。（圖／翻攝自Facebook）

〈把悲傷留給自己〉歌詞：

能不能讓我 陪著妳走
既然妳說 留不住妳
回去的路 有些黑暗
擔心讓妳 一個人走
我想是因為 我不夠溫柔
不能分擔 妳的憂愁
如果這樣 說不出口
就把遺憾 放在心中
把我的悲傷 留給自己
妳的美麗 讓妳帶走
從此以後 我再沒有
快樂起來的理由
把我的悲傷 留給自己
妳的美麗 讓妳帶走
我想我可以 忍住悲傷
可不可以 妳也會想起我
是不是可以 牽妳的手呢
從來沒有 這樣要求
怕妳難過 轉身就走
那就這樣吧 我會瞭解的
把我的悲傷 留給自己
妳的美麗 讓妳帶走
從此以後 我再沒有
快樂起來的理由
我想我可以 忍住悲傷
假裝生命中沒有妳
從此以後 我在這裡
日夜等待 妳的消息
能不能讓我 陪著妳走
即然妳說 留不住妳
無論妳在 天涯海角
是不是妳 偶爾會想起我
可不可以 妳也會想起我
可不可以 可不可以
可不可以

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