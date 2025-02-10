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《捍衛戰士》團隊新作夏天上檔！　布萊德彼特演「F1賽車手」狂飆

記者黃庠棻／台北報導

Apple Original Films與《捍衛戰士：獨行俠》團隊聯手推出新作《F1®》，找來布萊德彼特主演、《捍衛戰士：獨行俠》導演喬瑟夫柯辛斯基執導，並由傑瑞布洛克海默、喬瑟夫柯辛斯基、著名F1賽車手路易斯漢米爾頓、布萊德彼特、傑瑞米克雷納、蒂蒂嘉納和查德歐曼擔任製片。

▲《F1®》由布萊德彼特主演。（圖／翻攝自YouTube／華納兄弟台灣）

▲《F1®》由布萊德彼特主演。（圖／翻攝自YouTube／華納兄弟台灣）

在這部備受期待的F1®賽車鉅片中，布萊德彼特飾演一名重返F1®賽場的前賽車手，他與達姆森伊卓瑞斯組成一支虛構車隊APXGP。這部電影是在真正的F1®大獎賽週末期間拍攝完成，APXGP車隊與勁敵們展開競爭。《F1®》其他卡司包括凱莉肯頓、托比亞曼齊司、金波迪那和哈維爾巴登。

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▲《F1®》由布萊德彼特主演。（圖／翻攝自YouTube／華納兄弟台灣）

▲《F1®》由布萊德彼特主演。（圖／翻攝自YouTube／華納兄弟台灣）

這部電影由喬瑟夫柯辛斯基執導、艾倫克勞格擔綱編劇，監製為丹尼爾盧皮。幕後團隊包括攝影指導克勞迪奧米蘭達、製作設計馬克蒂爾德斯利和班蒙羅、剪輯史蒂芬密瑞恩、服裝設計朱利安戴、選角指導露西貝文和配樂家漢斯季默。

▲《F1®》由布萊德彼特主演。（圖／翻攝自YouTube／華納兄弟台灣）

▲《F1®》由布萊德彼特主演。（圖／翻攝自YouTube／華納兄弟台灣）

《F1®》由Apple Original Films出品，Monolith Pictures / Jerry Bruckheimer / Plan B Entertainment / Dawn Apollo Films聯合製作，華納兄弟影業全球發行，同步推出2D · IMAX版本，預計今年6月在台上映。

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布萊德彼特, F1®

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