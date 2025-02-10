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具俊曄和大S結婚真正原因曝！網看完好想哭：這世界有真愛

（圖／取自 djkoo IG）

▲具俊曄和大S的愛情感動無數人。（圖／取自 djkoo IG）

圖文／CTWANT

「國民姐夫」具俊曄曾在多月前與知名韓國YouTuber金針菇一同拍攝影片，在影片受訪時除了三句不離「熙媛」、「老婆」之外，金針菇也問到具俊曄「該如何挑到那個對的人」，最近在網路上再度引爆網友關注，就連韓國人也留言「具俊曄讓我相信世間是有真愛存在的」。

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▲具俊曄和大S只幸福不到3年，就被死神硬拆散，讓網友感到不捨。（圖／取自 djkoo IG）

金針菇提問如果以後想要結婚，具俊曄會給她什麼找對象的建議呢？具俊曄則回答「找真正愛你的人在一起」、「找那種不會變心的對象」，還有他覺得最重要的就是如果這個人真的愛你，你可以觀察對方是不是也對你身邊的人很好、很友善，因為如果對那些人不好也會影響到你們彼此的關係，對感情會造成傷害，所以觀察對方如何對待你身邊的人吧！那些生活細節是騙不了人的～

（圖／取自 韓勾ㄟ金針菇 찐쩐꾸 Youtube）

▲金針菇問「該如何挑到那個對的人」，具俊曄指出，觀察對方是不是也對你身邊的人很好、很友善。（圖／取自 韓勾ㄟ金針菇 찐쩐꾸 Youtube）

而小S與具俊曄的關係一向可愛又好笑，比如他們兩個會一起在家裡熱舞、幽默對談、還相約一起穿裙子...等互動都讓網友們會心一笑，相比小S之前與汪小菲同台的時候只有無限冷空氣與尷尬形成強烈對比。而具俊曄也很享受與台灣家人的每週聚會，他說「因為想和熙媛的家人有更多的交流與互動」，所以一直很積極的學中文。而具俊燁從出道至今在韓國可以說是「零黑粉」，對於藝人來說是十分難得，對前團員不離不棄並一直照顧對方拒絕單飛出道也可看出具俊燁的人品。

影片中具俊曄被問到「會不會很想念韓國？」他也不好意思回答「其實不會欸，因為現在和最愛的人待在一起是最幸福的時刻」金針菇也直說「大哥是很浪漫的男人」，具俊曄則提到原本自己好像不是這樣的人，但跟老婆待在一起自然而然就變成這樣了。對金針菇來說具俊曄在韓國的居住區域，那邊男人都屬於非常傳統也是很大男人的類型，具俊曄因為大S不僅跨越語言還要遠離家鄉，重點竟然還那麼能享受待在台灣的一切都讓金針菇覺得不可思議，也直誇大前輩具俊曄是絕世好男人！

（圖／取自 韓勾ㄟ金針菇 찐쩐꾸 Youtube）

▲具俊曄表示，現在不會很想念韓國，因為和最愛的大S待在一起是最幸福的時刻。（圖／取自 韓勾ㄟ金針菇 찐쩐꾸 Youtube）

具俊曄在影片中更提到想要和熙媛結婚的真正原因，是他有信心不會只有在戀愛、熱戀期才幸福，是因為「我有自信一輩子對她好」所以才結婚的，許多網友最近才看到這段影片也直呼「那麼幸福的事情但卻讓人忍不住哭出來」、「姐夫一定要堅強」。

（圖／取自 韓勾ㄟ金針菇 찐쩐꾸 Youtube）

▲具俊曄表示，想和大S結婚的真正原因，是因為「我有自信一輩子對她好」。（圖／取自 韓勾ㄟ金針菇 찐쩐꾸 Youtube）

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