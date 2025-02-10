考上「小綠綠夜校」遭全場歧視　女星被大罵冒牌貨…氣到哭了！

記者黃庠棻／台北報導

2025年開春最受期待的青春校園愛情電影《夜校女生》搶攻春節賀歲檔，接連3天迴響熱烈，片商打鐵趁熱在2月8日（六）推出《夜校女生》提前返校相見歡場，不僅3位主角陳姸霏、項婕如、邱以太與粉絲相見歡，返校場一出便立刻秒殺，接下來將另外推出情人節特別場，讓「夜校女生」們陪伴大家度過最特別的情人節。

▲《夜校女生》即將在2月27日上映。（圖／興揚電影提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

《夜校女生》感人預告同時也首度公布，由五月天歌曲〈擁抱〉帶起兩位女主角陳姸霏、項婕如的感人互動情誼，將觀眾帶回90年代，勢必再度掀起一陣青春熱潮，這部今年初最浪漫、溫暖的青春電影《夜校女生》將於2月27日全台上映。

▲《夜校女生》即將在2月27日上映。（圖／興揚電影提供）

將於2月底上檔的《夜校女生》，主要演員陳姸霏、項婕如、邱以太、季芹近期勤跑宣傳行程，自從全台見面會、春節賀歲場都引起話題之後，片商推出《夜校女生》提前返校相見歡場，讓學生們開學不無聊，能與3位主角陳姸霏、項婕如、邱以太一起互動度過，尤其以綠色、卡其色排字重現「小綠綠愛心」，充滿創意的懷舊青春宣傳活動，也讓粉絲直呼值得，接下來一定會更支持推廣《夜校女生》。

▲《夜校女生》即將在2月27日上映。（圖／興揚電影提供）



季芹在《夜校女生》化身求好心切的國民媽媽，一心只希望女兒考上名校，還一度穿上女兒的「一女中」制服，化身「資深小綠綠」，因為極度省錢，還會拿吃剩的炸雞骨頭煮雞湯，也無時無刻督促女兒小愛（陳姸霏 飾演）念書，給予最嚴苛的教育，讓她幾乎累到喘不過氣，其中一場大受好評的母女吵架戲更是惹哭無數觀眾。

▲《夜校女生》即將在2月27日上映。（圖／興揚電影提供）



陳姸霏透露母女吵架戲真的非常難拍，直呼「特別特別特別地緊張，因為彼此的台詞都不少，接話的速度也都很快，很怕一個不小心情緒走偏就要重來」，並認為這段戲非常真實，也大讚季芹的表演非常貼近媽媽的感覺。

對此，陳姸霏分享拍完這場母女吵架戲的心得，坦言「媽媽很認真關心著小愛和妹妹，默默觀察著自己在戲裡的孩子，也穩穩地接住我們」，而片中曾有一段關鍵劇情出現921大地震，讓這段母女更了解要好好珍惜對方「好好的擁抱愛的人，真的是打從心裡感受到媽媽的溫暖，被擁抱著」。

▲《夜校女生》即將在2月27日上映。（圖／興揚電影提供）

電影預告也首度公布，兩位女主角不僅穿上青春洋溢的一女中制服，曾獲金馬最佳新演員獎的陳姸霏，在片中飾演的小愛在片中因為就讀夜校而遭受歧視，更被罵冒牌貨、寄生蟲，一度眼眶泛紅，讓人看了無比心疼，預告並搭配五月天經典情歌〈擁抱〉，掀起網友一陣回憶殺。

▲《夜校女生》即將在2月27日上映。（圖／興揚電影提供）

電影預告首度公開，展現3位主角的曖昧情誼，面對帥氣的邱以太，剛考上一女中夜校的小愛（陳姸霏飾）與個性直率又帥氣的敏敏（項婕如飾）這對分別就讀日、夜校的好友竟展開些微的競爭意識，而小愛與心儀對象一起去廟裡求籤、打桌球，更是浪漫破表。

▲《夜校女生》即將在2月27日上映。（圖／興揚電影提供）

《夜校女生》由興揚電影有限公司製作，監製唐在揚、導演莊景燊，主要卡司包括陳姸霏、項婕如、邱以太、季芹。電影講述陳姸霏飾演聯考失常的小愛，在「望女成鳳」的媽媽堅持下，進入高中名校的夜校就讀，與項婕如飾演的日校「桌友」敏敏結為好友，共用一張書桌。

隨著兩個高中女生展開互換制服的遊戲，甚至與補習班的資優生路克互相產生好感，小愛的謊言越說越大，自卑的她既要維持在路克面前展現美好的一面，又得不斷擔心冒牌貨的身份被揭穿。在謊言遊戲逐漸失控中，小愛體驗到初戀、升學壓力以及同儕競爭之間的酸澀青春。