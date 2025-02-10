岡田將生＆高畑充希IG甜曬放閃照！超萌身高差、老公視角引網盛讚

文／妞新聞

日本男演員「岡田將生」與女演員「高畑充希」因共演日劇《1122好夫妻》結緣，並在2024年11月宣布結婚喜訊。消息一出，不光台日網友獻上滿滿祝福，也讓不少劇迷心中的神仙夫妻檔再＋1。而平時相當低調的兩人，近日也難得在IG曬出甜蜜合照，恩愛互動閃瞎眾人。

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▲岡田將生發布多張在巴黎旅遊的照片，並有與高畑充希的可愛合照。（圖／IG@masaki_okada.official）



日前，岡田將生在IG上發布了多張在巴黎旅遊的照片，沒想到在多張個人照之中竟夾帶著他和高畑充希的可愛合照。敲碗多時的夫妻合照在曝光後，成功引發不小討論。不光是兩人的超萌身高差讓粉絲們直呼可愛，岡田將生左手上的婚戒看起來也格外閃耀，頓時成為大家討論的焦點。

▲高畑充希也曬出老公視角照。（圖／IG@mitsuki_takahata，下同）



在岡田將生更新IG後的隔天，高畑充希分享了自己巴黎的回憶紀錄。雖然照片中沒見到岡田將生的身影，不過在多張老公視角的俏皮個人照中也洋溢著滿滿的幸福感，引來大批網友盛讚。而不少粉絲也留言表示，比起以往，現在高畑充希的表情反而更加柔和、可愛。

同時，從高畑充希發表的內文，可以得知兩人是為了時尚品牌LOEWE的工作，前往巴黎。究竟夫妻倆日後和品牌會有什麼樣的合作，就讓我們一起等待情報解禁的那天吧！

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