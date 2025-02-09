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直擊／搶聽〈IDOL〉！YOASOBI小巨蛋9成9沒搶到　場外聽漏音：面對現實

記者吳睿慈／台北報導

日本天團YOASOBI於8、9日連續2天在台北小巨蛋開唱，他們人氣居高不下，台灣共吸引60萬人登記搶票，但2場只能容納2.4萬人，還是有很多歌迷沒能進場。台灣應援團隊「YOASOBI TAIWAN NIGHT DIVE夜遊台灣」自掏腰包製作應援物，在場外發放「面對現實」版本票券，安慰沒搶到票的樂迷，他們笑喊：「因為我們團隊近20人9成都沒搶到票！」

▲▼YOASOBI首度在台北小巨蛋開唱，9日來到第二天。（圖／好玩國際文化提供）

▲YOASOBI首度在台北小巨蛋開唱，9日來到演唱會第二天。（圖／好玩國際文化提供）

YOASOBI魅力無窮，主唱ikura高亢有力的嗓音擄獲大批樂迷，他們三度來台開唱，場地越開越大，這次站上台北小巨蛋，吸引60萬人登記搶票，2場共吸引2.4萬人，仍然有大批歌迷哀嚎「沒搶到票」。為此，台灣應援團隊「YOASOBI TAIWAN NIGHT DIVE夜遊台灣」自製特別版票券，現場免費發放，本次巡迴名為「超現實」，他們則印上「面對現實」，以爆笑又可愛的方式自嘲，吸引民眾排隊拿票。

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▲▼ YOASOBI應援團隊「YOASOBI TAIWAN NIGHT DIVE夜遊台灣」。（圖／記者吳睿慈攝）

▲YOASOBI台灣應援團隊。（圖／好玩國際文化提供）

▲▼ YOASOBI應援團隊「YOASOBI TAIWAN NIGHT DIVE夜遊台灣」。（圖／記者吳睿慈攝）

其中一名應援團工作人員透露，成立契機是看到日本當地也有歌迷自組應援團，於是台灣樂迷也成立自己的應援團，現場發放的票券並非透過集資方式，全是自掏腰包製作，除此之外他們還自製小扇子、透明小卡、龍虎的紅包袋、紙本小卡等。

另一名工作人員也透露，自己沒搶到票，8日便在場外聽「漏音」（意指未進場在場外聽傳出來的音樂聲），現場目測百人，他笑喊：「我們說話也不能太大聲，不然就聽不到，大家小小聲地喊應援。」

▲▼ YOASOBI應援團隊「YOASOBI TAIWAN NIGHT DIVE夜遊台灣」。（圖／記者吳睿慈攝）

▲台灣粉絲自製票券寫著「面對現實」，以幽默方式自虧沒搶到票。（圖／好玩國際文化提供）

台灣站巡演來到第二天，YOASOBI以〈Seventeen〉、〈祝福〉、〈UNDEAD〉開場，現場氣氛同樣超熱烈，主唱ikura更用中文「我回來了」、「準備好了嗎」、「大家一起唱吧」，確認自己的發音正確後，她笑喊「太好了，得到大家的能量」，邀請台下觀眾一起大聲回應，她接著表示「今天一起玩到最後吧」，熱情揭開演唱會序幕。

▲▼YOASOBI 。（圖／好玩國際文化提供）

▲▼YOASOBI人氣超旺，此次來台吸引60萬人登記抽票，9成9機率沒買到。（圖／好玩國際文化提供）

▲▼YOASOBI 。（圖／好玩國際文化提供）

兩人使出渾身解數與台灣粉絲互動，在唱到神曲〈IDOL〉時，Ayase吶喊「喊出你們最大的聲音」，強勁前奏奏下，全場跟著用螢光棒打節奏，ikura零失誤數度完美飆高音，宛如AI天籟，最後大螢幕還重現動畫《【我推的孩子】》女主角站上舞台的場景，台下1.2萬人情緒高漲。

粉絲反應超熱烈，ikura致謝歌迷：「我們一年前來的時候做了訪問也去了很多地方，也接收到大家的熱情，社群網站上更不斷有粉絲呼喊著我們，所以能在台北小巨蛋開唱也是如願成真，今天因為有大家的愛，我們才能來到這裡。」她切換成中文「我愛你們」，氣氛超感動。

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