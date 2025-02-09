張蘭「我們仁至義盡」不認炒作逝者！　遭封號斷財路…認陷入焦慮

記者陳芊秀／綜合報導

女星大S（徐熙媛）病逝日本，家屬低調治喪期間，陸籍前夫汪小菲、前婆婆張蘭一連串行為引發爭議，抖音昨日（8）宣布將張蘭、汪小菲、造謠網紅「我是夏小健」封號，微博宣布暫停張蘭帳號直播功能，形同生財工具遭砍斷。張蘭透過陸媒強調沒有炒作：「我們做的仁至義盡。」

▲張蘭、汪小菲被平台批評多次違規而遭封號，接受陸媒訪問否認炒作逝者。（圖／翻攝自微博）

據《搜狐科技》報導，張蘭回應遭抖音無限期封禁，並針對3大爭議一一解釋。她說自己是無辜的，第一點澄清包機謠言不是團隊傳出，「（夏小健）不是我的員工，不是我的帳號，是我們的粉絲，他只是單獨的一個博主」。而且她強調自己沒有做錯事，「我們沒有做錯任何事情，我們得處於什麼樣的一種焦慮的狀態，員工都焦慮啊，我們後面是員工和企業啊」，擔憂家人、員工怎麼辦，自己已經快70歲，征戰商場33年，問心無愧。

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▲張蘭、汪小菲抖音帳號被封。（圖／翻攝自微博）

有關抖音針對封號，公告提及「有部分帳號借機炒作，發布謠言，違背公序良俗和道德底線，不尊重逝者及家屬，也傷害了公眾感情」。張蘭解釋團隊停止直播6天，汪小菲至今沒有開過直播，品牌官方旗艦店帳號停播6天，她自己的直播也停播3天，「我們做的已經仁至義盡了」。她解釋包機是台灣發出的消息，「我們從來沒有回應這件事情，為什麼以這個為由封我們的號，而且汪小菲至始至終，沒有開過任何一場直播，我們後面是員工和企業啊」。她向媒體表示，麻六記目前有8000多名員工，被封號對企業員工，甚至對家人的官司都會造成很大的障礙。

▲張蘭否認夏小健是旗下員工、否認是乾兒子。（圖／翻攝自微博）

另外陸媒《藍鯨新聞》查詢第三方數據平台，發現2025年以來，張蘭與汪小菲的相關帳號直播，其締造的銷售額幾乎占麻六記整個品牌在抖音銷售額成績的近40%。報導中評論這次抖音封禁帳號，基本上斷了張蘭的財路，品牌遭到「毀滅性」打擊。

►張蘭受訪回應（影片連結請按此）