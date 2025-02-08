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直擊／朴春胸前險露點⋯　CL見狀「緊抓領口」保護她：現在去後台！

記者吳睿慈／台北報導

南韓女團2NE1於8、9日兩天連續在林口體育館舉辦演唱會，只是活動開演沒多久，朴春服裝出現意外，眼尖的CL馬上發現、緊抓著對方的領口，立刻叫她去後台整理服裝，全程被粉絲錄下來，深厚姐妹情令歌迷淚崩直呼「哭出來」、「當下看到很感動」。

▲2NE1於8、9日在台開唱。（圖／讀者提供）

▲2NE1於8、9日在台開唱。（圖／讀者提供）

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2NE1一連帶來〈Fire〉、〈Clap Your Hands〉唱到〈Can't Nobody〉等歌開場，沒想到，朴春平口禮服突然往下滑，且出現走光的畫面，當時舞台仍在進行中，CL經過她身邊時秒發現不對勁，第一時間先幫朴春抓著領口，但整理一陣是無效，CL趁朴春走到舞台後方，用手示意「快去後台」，把朴春送下去。

▲▼直擊／朴春胸前險走光⋯　CL見狀「緊抓領口」保護她：現在去後台！。（圖／讀者提供）

▲▼CL發現朴春胸前走光，先是緊抓對方的領口，但服裝整理一下還是無效。（圖／讀者提供）

▲▼CL發現朴春胸前走光，先是緊抓對方的領口，但服裝整理一下還是無效。（圖／讀者提供）

這段插曲全程被粉絲拍到，粉絲向《ETtoday》透露「非常感人，因為CL馬上就抓住朴春的領口」，姐妹團魂爆發。粉絲進一步表示，朴春迅速整理完服裝後，很快就回到舞台上，並未影響演出，展現敬業的精神。

▲CL後來直接把朴春抓住，用手示意叫對方去後台整理。（圖／讀者提供）

▲CL後來直接把朴春抓住，用手示意叫對方去後台整理。（圖／讀者提供）

2NE1睽違8年以團體之姿來台，演唱會橋段安排歌迷與螢幕互動，台下眾星雲集，除了節目《小姐不熙娣》固定班底阿曼達在觀眾席外，女神安心亞、夏和熙也被鏡頭掃到，恰好音樂背景是〈I Am the Best〉，安心亞戴著黑白相間的毛帽，大方地站起來熱舞，接著又轉向背面扭著翹臀，全場氣氛超火熱尖叫聲掀頂，歌迷見證安心亞的舞技更是驚呼「太強了」、「超會跳」，意外成為演唱會另一個焦點。

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朴春, CL, 2NE1

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