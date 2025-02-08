林依晨升格電影登鹿特丹影展　曝新片最大挑戰「有個18歲兒子」

記者蕭采薇／綜合報導

由林依晨所監製的電影《失明》入圍2025 年「鹿特丹國際影展」主競賽單元，林依晨偕同導演周美豫、演員吳可熙、劉敬特地飛往荷蘭鹿特丹參與。林依晨興奮表示，這是非常有趣的經驗。覺得鹿特丹是一個小而美的城市，「荷包甚至還貢獻了不少給影展非常有設計感的周邊商品！」

▲《失明》是林依晨首部擔任監製的電影作品。（圖／周子娛樂提供）

林依晨首次擔任監製的電影《失明》，兩場QA場次皆於電影開演前全部完售，她透露，會非常敏銳且及時地感受到觀眾們的笑點和屏氣凝神的時刻，是非常有趣的經驗。

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主要演員吳可熙、劉敬在電影裡有不少對手戲，劉敬情竇初開，小鮮肉大膽挑戰姐弟戀，兩人互動深受觀眾喜愛、現場充滿笑聲。吳可熙表示很開心，感覺觀眾很好奇我們怎麼培養出親密的感覺，他們很投入電影情境裡，很喜歡我們一起創造出來的戲劇張力。

▲《失明》導演周美豫、演員林依晨、吳可熙、劉敬，鹿特丹影展主席合照。（圖／周子娛樂提供）

劉敬表示，對於演員間互相信任非常珍惜，且這是他第一次站在大銀幕前，面對一群剛看完自己電影的觀眾，感覺到現場觀眾們對於其表演的肯定，真的非常感謝。而2月6日也剛好是吳可熙生日，演員們特地幫她驚喜慶生，吳可熙表示非常驚喜及感動，很開心能和大家一起在鹿特丹電影節度過生日。

▲《失明》導演周美豫、演員林依晨、劉敬，在鹿特丹為吳可熙慶生。（圖／周子娛樂提供）

現場也開放QA與觀眾互動，被問到最大的挑戰，林依晨笑說：「是在戲裡要有一個18歲的兒子。」電影《失明》改編自作家劉梓潔同名獲獎小說，故事描述一個表面看似完美的家庭，背後卻隱藏著錯綜複雜的親情與同性愛情故事，也是導演周美豫（林依晨經紀人）的第二部長片。