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二女兒才出生10個月　謝和弦、陳緗妮爆「跑出小三了」！

記者蔡琛儀／台北報導

謝和弦今（8日）舉辦「2203扣人心弦」演唱會，由老婆陳緗妮擔任總導演，夫妻倆今甜蜜受訪，陳緗妮爆料，之前謝和弦去上一個易經老師的節目，被算出二月會有新生命，讓夫妻倆又緊張又驚喜，她也坦言目前二女兒還在親餵當中，所以生理期很不穩，被虧說不定肚子裡真的已經有新生命，謝和弦開玩笑說：「耶我又要當爸爸了。」更說演唱會結束後回家要驗一下。

▲▼謝和弦R-chord 2203扣人心弦台北演唱會總彩，右為老婆陳緗妮（莉婭）。（圖／記者李毓康攝）

▲謝和弦和老婆陳緗妮結婚3年多感情穩定。（圖／記者李毓康攝）

過年期間，陳緗妮又遭酸民狂罵是「小三」，夫妻倆相當有耐心地一一回覆，謝和弦說：「我會去跟網友對話，是因為看到老婆在留言，就忍不住加入。」陳緗妮也表示：「我其實沒有生氣，只是覺得很有趣。」謝和弦更幽默回嗆：「我就覺得你們（指酸民）是三小，我們都兩個小孩了。」陳緗妮認同表示：「人生都往前走了，已經有不同生活。」謝和弦又補：「搞不好我們也會跑出小三啊，小一小二小三啊，就是第三胎啦。」

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日前大S在日本旅遊期間因流感併發肺炎不幸辭世，謝和弦說兩人都非常難過，陳緗妮甚至還一度考慮演唱會不要辦，「因為看到說他們今天是結婚三週年，我們還在這邊這麼開心做這件事，本來擔心會不會不好。」陳緗妮說，大S算是她青春時的回憶，這幾年自己受到大S很多言論啟發，對於生死也看很開，更覺得要珍惜當下，以及與所愛之人的相處時光。

▲▼謝和弦R-chord 2203扣人心弦台北演唱會總彩。（圖／記者李毓康攝）

▲謝和弦佩服大S的高EQ。（圖／記者李毓康攝）

兩人也計畫之後要立下生前遺囑，「也要好好交代很多事，畢竟很多事很突然。」謝和弦說，自己以後想用「海葬」的方式回歸自然，「走了就灑在台灣海峽就好。」也非常佩服大S的高EQ，感慨之前與前妻的一番波折，「她也不會一直說前夫怎樣，都是很peace的，如果我當初也能這樣處理就好。」

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