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大S「金曲歌后表妹」心碎轉發具俊曄貼文！　懇求：不要再給傷害

記者顧齊祐／綜合報導

女星大S（徐熙媛）因過年期間得流感併發肺炎過世，享年48歲，消息曝光後震驚各界。而她再婚不到3年的韓星丈夫具俊曄，終於在沉默數日後，於6日發文悼念。除了提到大S的遺產處理，也公開指責有心人士。大S的表妹雅維·茉芮隨後也轉發該貼文，並拜託大家「不要再討論，不要再給傷害」，表達她的悲痛之情。

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▲大S猝逝震驚演藝圈。（圖／翻攝自Facebook／大S 徐熙媛）

▲大S猝逝震驚演藝圈。（圖／翻攝自Facebook／大S 徐熙媛）

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具俊曄昨（6）日在Instagram上發文寫道「目前我在經歷無法語言形容的悲傷和痛苦，這是超越所想像中的斷腸似的時間來比喻，沒力氣說什麼，也不想說」，並痛批有些人像惡魔般批評他們一家人、亂發關於保險和金錢的假新聞。並且懇求「求求什麼都不要做，只讓我們的熙媛平安安息吧」，也承諾會保護大S最愛的全部，認為這是他最後該做的。

▲大S的表妹、金曲歌后雅維·茉芮。（圖／翻攝自Instagram／yawaymawringig）

▲大S的表妹、金曲歌后雅維·茉芮。（圖／翻攝自Instagram／yawaymawringig）

大S的表妹、金曲歌后雅維·茉芮隨後也在限時動態轉發具俊曄的貼文，並配上文字哀求大家「拜託大家不要再討論，不要再給傷害，保持一顆善良的心，每個人把自己的生活過好⋯」。雅維·茉芮與大S感情深厚，2019年她出席金曲獎時的禮服配件就是由大S設計的，在得知大S離世後，她也以黑底白字難過發文表示「無法相信」。

▲大S表妹雅維·茉芮轉發具俊曄貼文。（圖／翻攝自Instagram／yawaymawringig）

▲大S表妹雅維·茉芮轉發具俊曄貼文。（圖／翻攝自Instagram／yawaymawringig）

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大S, 徐熙媛, 雅維·茉芮, 具俊曄

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