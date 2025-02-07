肖戰《射鵰》票房破27億創影史新紀錄！負評如潮挨轟：武俠片已死

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸春節票房成績正式揭曉，《哪吒之魔童鬧海》以突破60億人民幣（約269億台幣）的驚人成績，登上中國影史票房榜冠軍寶座，也是今年春節檔的最大贏家。然而，另一部備受關注的電影《射鵰英雄傳：俠之大者》雖然僅排名第4，卻以6.07億（約27.2億台幣）的票房成績，成功超越2018年的《狄仁杰之四大天王》，登上影史武俠片票房冠軍的寶座，成為武俠片領域的新霸主。

▲《射鵰英雄傳：俠之大者》拿下優異票房成績。（圖／翻攝自劇照）

《射鵰英雄傳：俠之大者》改編自金庸經典武俠小說，電影在預售階段表現亮眼，票房一度領跑春節檔，然而正式上映後卻口碑兩極化。部分觀眾對主演肖戰的演技給予高度肯定，但也有不少觀眾對武打場面和整體呈現感到失望，甚至有人直言「武俠片已死」，就連陸媒也批評「空洞生硬」這樣，豆瓣評分截至目前僅為5.4分，超過42萬名用戶參與評分。

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▲《射鵰英雄傳：俠之大者》評價相當兩極。（圖／翻攝自劇照）

儘管如此，《射鵰英雄傳：俠之大者》的票房上表現仍可相當優秀。6.07億的票房成績成功超越《狄仁杰之四大天王》，成為影史武俠片票房冠軍。值得一提的是，這兩部電影的導演都是徐克，讓不少網友笑稱「能超越徐克的只有徐克」。