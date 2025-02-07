「美作」吳建豪沈默5天...發聲悼念大S　《流星花園》系列已5演員過世

記者蔡琛儀／綜合報導

藝人大S（徐熙媛）2日於東京病逝，享年48歲，消息震驚演藝圈。曾和她合作《流星花園》的吳建豪今也於社群平台深情發文悼念：「燦爛的笑容、寬大的胸懷、爽朗的笑聲、滿滿的愛……這就是大S。謝謝妳多年來的善良與溫暖，尤其是我們初次相遇的那段日子。好想妳，Barbie（大S英文名字）。願妳安息於愛中。」字裡行間充滿懷念與不捨。

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▲▼《流星花園》由大S、言承旭、周渝民、吳建豪、朱孝天等人出演。（圖／華視提供、翻攝自大S微博）

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吳建豪與大S曾合作2001年的經典偶像劇《流星花園》，劇中大S飾演女主角杉菜，而吳建豪則飾演F4成員美作，兩人共同創造了眾多經典橋段，劇集更在亞洲掀起熱潮，成為無數劇迷的青春回憶。吳建豪的悼念發文也勾起粉絲對兩人合作時光的回憶與感慨。

遺憾的是，《流星花園》包含大S，已有5名參與演出的演員先後離世。在劇中飾演阿松女友「阿香」的許瑋倫於2007年前往南投拍戲途中因車禍離世，享年28歲。飾演道明寺姊姊的徐華鳳，2011年因胃癌病逝，享年42歲；在《流星花園2》中出演的大炳2012年也病逝北京，享年37歲；飾演道明寺好友桐島的安鈞璨，2015年罹癌過世，享年31歲。