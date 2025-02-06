大S經紀人聲援具俊曄！痛批汪小菲母子5造謠：醜陋的人性讓我看見地獄

記者孟育民／台北報導

48歲女星大S（徐熙媛）因流感併發肺炎過世，而她再婚不到3年的韓星丈夫具俊曄，終於在沉默數日後，於6日正式發聲。除了提到大S的遺產處理，也公開指責有心人士，「求求什麼都不要做」。大S經紀人稍早轉發具俊曄貼文，表示：「願意站在熙媛的立場並保護孩子，才是真男人。」她接著寫下5點汪小菲、張蘭母子近日的造謠，痛批：「醜陋的人性讓我看見了地獄」。

▲大S經紀人聲援具俊曄，痛批汪小菲母子。（圖／翻攝自具俊曄IG、微博）

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大S經紀人痛批汪小菲母子造謠，不忍表示：「我們在這邊低調悲傷而有人在另一頭拼命造謠，#造謠一 歐巴幫媛買4600萬人民幣身故保險；造謠二 妹妹唱歌跳舞歡心鼓舞慶祝姐姐即將離世；造謠三妹妹堅持把骨灰放在家中是為了逼前夫繼續繳房貸；造謠四 前夫有情有義包機送骨灰回台灣，其實唯一做的只有看見媒體刻意叫司機提前放自己下車，在雨中漫步30分鐘；造謠五 媽媽覺得前夫才是熙媛真愛，事實上在媽媽眼中跟歐巴這三年的婚姻是熙媛48年人生中最快樂的時光」。

▲大S。（圖／翻攝自Facebook／大S徐熙媛）

隨著小S怒發聲反擊，「人在做天在看，尤其我姊姊現在也在天上了，這種讓人無法容忍的謊言還要繼續出現嗎？」具俊曄也忍無可忍說：「有位裝很淒涼的淋雨亂跑，有些人故意損害我們家族的形象亂發關於保險和金錢的假新聞，這導致我們的傷口，我不得不在想，這世界上真的有這麼壞的人」，透過文字他懇求對方「求求什麼都不要做，讓我們的熙媛平安安息吧」。