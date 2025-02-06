《單身即地獄4》李時安畫面頻繁引反感　網吐槽：根本是她的個人秀

▲《單身即地獄4》李時安人氣最高，曝光率也最高。（圖／取自Netflixkr IG）

圖文／CTWANT

Netflix韓綜《單身即地獄》第四季開播至今，話題不斷，但女嘉賓李時安卻成為熱議焦點。她不僅因外貌與高調表現成為「人間發電機」，更因頻繁的畫面曝光率惹來大批網友不滿！就有脆友發文抱怨李時安在這一季的「人氣爭議」。

鏡頭焦點：天堂島之旅頻繁引反感

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在多數集中，李時安幾乎都與節目中最具人氣的男參賽者同赴天堂島，讓觀眾紛紛感到單調。一些觀眾留言：「這根本是她的個人秀，其他參賽者的故事呢？」更有網友直言：「一次兩次還能理解，但頻繁的重複情節真的讓人看膩了。」就連主持人洪真慶都說我們真的有必要那麼好奇李時安這個人跟誰約會嗎XD。

▲李時安鏡頭與天堂島之旅頻繁引起網友反感。（圖／取自Netflixkr IG）

人間發電機還是負面角色？

李時安的魅力和積極性無疑為她贏得眾多支持，但也因太過「搶戲」而引發不滿。有網友表示：「她的勝負欲太強，讓人感覺節目少了自然的互動。」也有人吐槽：「這麼多次天堂島，還能讓人期待什麼？」

現場互動惹爭議：觀眾感到審美疲勞

許多網友注意到，李時安在與男嘉賓互動時，往往給人一種太過「用力」的感覺。一些評論提到：「有時候感覺她的笑容和表現有點刻意，失去了真實感。」甚至有觀眾希望她能「留在地獄島冷靜一下」。

▲李時安。（圖／取自Netflix IG）

製作單位應適時調整節目設計

網友們普遍認為，《單身即地獄4》本應注重多位參賽者的均衡發展，但目前的走向讓人感覺單一。或許，減少對特定參賽者的集中鏡頭，讓節目回歸更多元的戀愛敘事，才能重拾觀眾的期待。

對於李時安引發的觀眾爭議，或許能帶給我們一些啟發。不論是在節目中還是日常生活，以下幾個方法都能幫助提升好人緣：比起過於刻意的表現，展現真實的自我更容易讓人感到親切和放鬆；同時，學會傾聽他人的需求和想法也至關重要，因為傾聽能夠展現對他人的關注與尊重，拉近彼此的距離；此外在團體互動中適度退讓，給予他人發揮的空間，不僅能讓自己看起來更大度，也能贏得他人的好感；多展現自己的多面魅力，比如幽默感、專業能力或興趣愛好，能讓人對你充滿新鮮感，避免單調或讓人感到審美疲勞；最後，用細心的行動和真誠的關懷與他人建立信任，這些貼心的小細節往往能讓人記住你，並對你抱有更深的好感。

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