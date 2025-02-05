六月連發3文悼大S　悲嘆：同年紀的我們句句都懂

記者王靖淳／綜合報導

女星大S（徐熙媛）因染上流感併發肺炎病逝日本，享年48歲，消息曝光後震驚各界。為此，與大S同年紀的女星六月在社群連續發布三篇文哀悼，感性表示：「我們的年紀，字裡行間，句句都懂。」

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▲六月不捨大S猝逝。（圖／翻攝自Instagram／june_tsai1976）

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六月透過Threads曬出大S生前曾對女性自我提升和自我價值的語錄，其中提到「女人要活得精緻，不是為了取悅別人，而是為了取悅自己」、「自信的女人最美麗」、「愛情不是生活的全部，但擁有愛情的生活會更美好。」六月對大S生活表達深刻見解及鼓勵，同時也認同對方所說的話，「我們的年紀，字裡行間，句句都懂。」

▲▼六月連PO三篇文哀悼大S。（圖／翻攝自Instagram／june_tsai1976）

最後，六月在文中表達對大S猝逝的深切懷念，並稱對方是「心中最棒的俠女」。六月希望大S在另一個世界能過得好，並用「珍惜每一天」和「同年紀的我們」作為標籤，表達與大S身為同齡人之間的共鳴，以及對生命無常的感悟，「希望妳在彩虹的那邊很好，我心中最棒的俠女R.I.P#珍惜每一天#同年紀的我們。」