布莉琪回來了！芮妮齊薇格回歸《BJ單身日記：戀上小鮮肉》　寡婦線上求愛

記者蕭采薇／綜合報導

《BJ單身日記》系列的續集《BJ單身日記：戀上小鮮肉》，由芮妮齊薇格（Renée Zellweger）再度回歸飾演布莉琪瓊斯。對她來說，重返布莉琪瓊斯的世界就像回家一樣，不只是她自己，觀眾也是和布莉琪一起成長，「無論是在小說中或是大銀幕上，這感覺就像是與老朋友重逢。」

▲《BJ單身日記：戀上小鮮肉》芮妮齊薇格再度回歸飾演布莉琪瓊斯。（圖／UIP提供）

人們在布莉琪的故事裡看見了自己的影子，也記錄芮妮齊薇這幾十年來的人生經驗。她說：「每次和劇組成員重聚都會讓人情緒激動，電影殺青後各奔東西的時候更是如此。我與布莉琪之間的連結，最強烈的地方就在於觀眾對她的喜愛。布莉琪提醒了我們，即使不完美，我們仍然可以找到愛情，實現夢想，並且擁有幸福。做自己，就很好。」

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▲《BJ單身日記：戀上小鮮肉》布莉琪瓊斯重新開始約會。（圖／UIP提供）

在《BJ單身日記：戀上小鮮肉》中，布莉琪在馬克於四年前去蘇丹參與一項人道救援任務時不幸去世之後，不但成為寡婦，也發現自己再度孤單寂寞。她成為單親媽媽，帶著十歲的比利和四歲的梅寶，感情狀態也停滯不前。不過布莉琪靠著摯友們，以及前任男友丹尼爾克利弗（休葛蘭飾）的幫助，含辛茹苦地撫養她的小孩子。

▲布莉琪瓊斯成為單親媽媽，獨自帶著十歲的比利和四歲的梅寶。（圖／UIP提供）

在親友的鼓勵和施加壓力下，布莉琪試著展開全新的生活和再度尋找愛情。她重返職場，甚至嘗試使用交友軟體，結果很快就受到一個帥氣迷人又熱情洋溢的天菜級小鮮肉的猛烈追求。於是布莉琪就開始忙於工作、照顧家庭，更要忙著談戀愛。此外，她還要擔心比利因為沒有爸爸而苦惱，更得常常與兒子過於理性的自然科老師超尬互動，《BJ單身日記：戀上小鮮肉》情人節上映。

▲布莉琪瓊斯得常常與兒子過於理性的自然科老師超尬互動。（圖／UIP提供）