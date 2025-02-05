《黑澀會》米奇懷胎5月辦性別趴！美眉們來了 感動：我錯過好多

記者潘慧中／綜合報導

黃鈺文（米奇）以《我愛黑澀會》班底踏入演藝圈，2023年認愛外國男友後，隔年12月開心宣布懷孕的好消息，令粉絲又驚又喜。值得一提的是，她日前辦了性別趴，昔日不少《黑澀會》美眉都親自到場獻上祝福。

▲黃鈺文日前舉辦性別趴。（圖／翻攝自Instagram／mickeyhuang0126）



黃鈺文在懷孕5個月的時候，不只舉辦了寶寶的性別派對，「伊細雜埔ㄟ～（他是男生ㄟ）」，還一起慶祝自己的38歲生日，「根本就是我們在成為忙碌的爸爸媽媽之前，聚會的好理由。」

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▲黃鈺文和外國男友即將迎來兒子。（圖／翻攝自Instagram／mickeyhuang0126）



黃鈺文坦言辦性別趴之前，一度因為覺得會很累想放棄，但聽到玉兔（鄭如吟）一直說「妳會後悔」，才決定卯起來準備，原因就是深怕留下遺憾。

▲陶嫚曼、玉兔、瑤瑤和Apple都現身祝福黃鈺文。（圖／翻攝自Instagram／mickeyhuang0126）



黃鈺文也十分感謝昔日的《黑澀會》好友很好約，包括瑤瑤、Apple、玉兔和陶嫚曼在內，「就算我離開台灣好久好久了，錯過了好多大家的重要節日，但是你們還是願意騰出一個下午跟我見見面，覺得好感動。」

▲黃鈺文謝謝昔日的《黑澀會》美眉好友們。（圖／翻攝自Instagram／mickeyhuang0126）

黃鈺文IG全文：



祝我生日快樂 之寶寶的性別派對大成功！！「伊細雜埔ㄟ～」其實根本就是我們在成為忙碌的爸爸媽媽之前，聚會的好理由～

原本覺得辦這個活動好累，但是玉兔一直在旁邊唸：「我跟你講你不怕你會後悔！」 我真的超怕聽到後悔兩個字，立刻卯起來準備。也謝謝大家這麼好約，就算我離開台灣好久好久了，錯過了好多大家的重要節日，但是你們還是願意騰出一個下午跟我見見面，覺得好感動。

性別派對，好多遊戲都好好玩：

哄寶寶睡覺-看誰在時間內搖寶寶最多下就贏了，這個太好笑了之後出影片要做給大家看看

邀請現場單身/想懷孕女性上台來沾喜氣，看看我挑到哪一位充氣弄大他的肚子～現場有四位女性，最後挑到凱希！哈哈哈～這暗示著什麼呢？

真的再次再次感謝大家！之後寶寶出生以後，希望大家還是會努力照顧我的心情，讓我不要產後憂鬱