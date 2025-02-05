明初九「拜天公」流程懶人包！必備招財供品一次說清楚 2禁忌曝光

▲民俗專家廖大乙表示，正月初九「拜天公」，可準備7樣供品求天公保佑。（示意圖／翻攝自photoAC／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

明天（6日）是農曆正月初九，同時為民間習俗中「天公生」的日子，也是玉皇大帝的誕辰，許多民眾在今天（5日）深夜11時、子時一到，就會準備供品來拜天公。對此，民俗專家廖大乙提醒，文工尺上7是大吉數，可準備7樣供品來拜天公，包含米、水、生仁、花生、桂圓、甘蔗及糖果糕餅，能有吉祥、招財的效果。

根據「客家委員會客家文化發展中心」資料顯示，相傳玉皇大帝上掌卅六天、下轄七十二地，總樞神、仙、佛，以及人間億萬生靈，也是至高無上位階最高的神尊，且由於正月是一年的開始，9又是是極尊之數，正月初九一直被認為是玉皇上帝的聖誕。

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「天公生」是一年中頭一次祭拜的神尊，時辰從子時開始，在廟埕或家中向天處，鄭重的擺香案，一家人會在案前上香祭拜，以祈求天公庇佑新一年家運亨通、保佑諸事大吉。

另據《自由時報》報導，廖大乙指出，玉皇上帝有好生之德，相傳茹素，因此拜天公時禁葷食，加上文工尺上7是大吉數，民眾可準備米、水、生仁、花生、桂圓、甘蔗及糖果糕餅7樣供品，代表「7寶」，均具吉祥寓意。

廖大乙接著介紹，民以食為天，因此米、水分別代表天與地，拜米、水象徵敬天謝地；桂圓除代表圓滿外，與有長生果之稱的花生一樣都需要剝殼，象徵脫胎換骨、長命百歲；甘蔗則有節節高升及「倒吃甘蔗」的意思；而生仁又稱「天公豆」，且「仁」字音同生「人」，隱含人丁興旺含意，是傳統上拜天公必備供品。

廖大乙建議，民眾如果想步步高升，或祈求考試順利，可在拜天公時同時準備內放「1元硬幣」的直式紅包，共準備12包，拜完天公後，再到12家廟宇拜拜，並將紅包放入香油錢箱，代表「向天公借膽」，能讓自己能勇猛精進，「因為1是陽數之首，在卦象上代表一元復始、由剝而復、萬象更新」。

最後，廖大乙也強調，拜天公時應身心清淨，傳統上祭拜前最好齋戒沐浴、祭拜時須注重儀容，不可披頭散髮或戴墨鏡，萬一來不及或是忘了拜天公，也不必忌諱，只要有誠心，並在元宵節前拜天公，都可以獲得天公庇佑賜福。

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