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玉澤演「單膝下跪求婚」單純拍好玩的！　公司急滅火：沒有結婚計畫

記者吳睿慈／綜合報導

南韓「野獸男團」2PM成員玉澤演2020年6月認愛圈外女友，交往至今4年甜蜜穩定，他近日被曝光過去在巴黎鐵塔下的求婚照，拿著鑽戒單膝下跪，全網送上祝福。怎料，公司於5日中午出面回應，小倆口結婚計畫大轉彎，公司強調「只是單純的情侶SNAP照片（寫實抓拍照），玉澤演沒有求婚或馬上要結婚」，否認了求婚傳聞。

▲▼玉澤演巴黎鐵塔前下跪求婚了！素人女友感動哭出來　定情照全曝光。（圖／翻攝自The Best Photo Paris IG）

▲▼玉澤演巴黎鐵塔前單膝下跪，公司否認求婚「那只是單純情侶照」。（圖／翻攝自The Best Photo Paris IG）

▲▼玉澤演巴黎鐵塔前單膝下跪，公司否認求婚「那只是單純情侶照」。（圖／翻攝自The Best Photo Paris IG）

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玉澤演於5日遭曝光一系列2024年4月在巴黎鐵塔前拿鑽戒單膝下跪，女友感動到落淚，兩人則甜蜜相擁在一起，求婚成功消息瘋傳。沒想到，求婚進度大轉彎，稍早玉澤演經紀公司51K娛樂出面滅火：「是單純的情侶SNAP照片（寫實抓拍照），玉澤演沒有求婚或馬上要結婚，沒有馬上要結婚的計畫。」

經紀公司51K娛樂否認玉澤演求婚一事，「玉澤演與圈外女友好好地交往中，雖然結婚會在某個好的時機自然促成，但網路上傳開的內容並非事實。」

▲▼玉澤演巴黎鐵塔前下跪求婚了！素人女友感動哭出來　定情照全曝光。（圖／翻攝自The Best Photo Paris IG）

▲▼玉澤演穩定交往4年，素人女友首度曝光。（圖／翻攝自The Best Photo Paris IG）

▲▼玉澤演穩定交往4年，素人女友首度曝光。（圖／翻攝自The Best Photo Paris IG）

根據網路上傳開的照片，玉澤演早在2024年4月於巴黎鐵塔前浪漫下跪，兩人穩定交往4年，但他從未對外曝光過女生的長相，照片裡，女友外貌第一次公開，她長得清秀、眼睛笑起來如彎月狀，沒有濃妝豔抹的打扮，廬山真面目首度曝光，馬上引起熱烈討論。只是公司否認結婚消息，也讓網友感到意外，但也有人送上祝福「情侶照很美」。

▲▼玉澤演公司急滅火「沒有結婚計畫」。（圖／翻攝自Moneys）

▲玉澤演公司急滅火「沒有結婚計畫」。（圖／翻攝自Moneys）

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