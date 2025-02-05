記者潘慧中／綜合報導

大S（徐熙媛）患流感併發肺炎驟逝後，讓不少民眾驚覺其嚴重性，女星小優（游振宜）也因此連忙施打疫苗。小優4日便在社群網站PO出診所內部的畫面，「昨天大S新聞出來大家都衝去打流感疫苗。」

▲小優拍下診所內部景象。（圖／翻攝自Instagram／irisxbloomy）



小優在Instagram限時動態透露，自從大S因流感併發肺炎離世的新聞曝光後，很多診所的公費疫苗都已經打完了，她只好一直打電話詢問，「還沒打的趕快再問問哪裡還有可以打的，快去接種，自費1000元也可以趕快去打！」

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▲小優也連忙施打流感疫苗。（圖／翻攝自Instagram／irisxbloomy）



4日抵達診所施打流感疫苗時，小優拍下裡面的人潮，排隊明顯已經排了一大圈，「今天衝來打流感疫苗的人，還沒打流感疫苗的快去打。」隔天，她透露打完後很容易睏，所以前一晚很快就睡著。

▲小優打完疫苗後變得很睏。（圖／翻攝自Instagram／irisxbloomy）



據了解，大S在出發當天就已經有感冒及哮喘症狀，但為了不掃興還是照常出發，未料抵達日本第3天就被送急診，第5天一早在東京醫院病逝，臨終前一家人都陪在她身邊。

▲大S因患流感併發肺炎驟逝。（圖／翻攝自Facebook／大S徐熙媛）

