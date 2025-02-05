台女星飛北京電影學院進修！　省錢「住合租房」曝整趟花費20萬

記者黃庠棻／台北報導

女星邱偲琹自童星出道，曾以《模仿犯》入圍金鐘獎，也在電影《親愛的殺手》中挑戰大尺度演出，亮麗的外型與出眾的氣質吸引許多影迷喜愛。1月初時她在社群網站上寫道「從未知到畢業，在這趟旅程裡有太多太多的故事」，原來她是到北京上表演課。

▲邱偲琹到北京上表演課。（圖／翻攝自Instagram／ally199874）

邱偲琹在1月初時飛到北京電影學院上表演課，她坦言這是自己10年來的夢想，尤其是大陸資深演員郝蕾的課，讓她相當嚮往，透露這個課程不是想上就可以上，要經過兩輪的面試，錄取後才可以到當地學習演戲的技巧。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲邱偲琹到北京上表演課。（圖／翻攝自Instagram／ally199874）

分享面試過程，邱偲琹表示自己一直都是郝蕾的粉絲，在去上課之前必須通過線上面試，因為很怕自己不會上，笑說「所以我用螢幕錄影」，後續她看了自己的面試影片20幾次，就怕自己說錯話，無法通過考試、追尋自己的夢想。

▲大陸資深演員郝蕾。（圖／翻攝自微博／郝蕾山水回聲工作室）

所幸，邱偲琹順利通過面試，到北京電影學院參加為期14天的課程，他透露過程中有不少規定，包含不可以化妝，必須全程素顏、手機必須收起來等，等到課程結束後會頒發一個結業證書，她透露學費大約13萬台幣，為了省錢她上網找了合租房，有室友一起生活，零零總總大約需要準備20萬元。

▲邱偲琹到北京上表演課。（圖／翻攝自Instagram／ally199874）