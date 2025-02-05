具俊曄痛失大S悲喊「盡力了」　韓友人憂：他性格脆弱可能瘋了

▲大S過世，外界擔心老公具俊曄的情緒。（圖／CTWANT）

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大S（徐熙娣）近日赴日旅遊，因流感併發肺炎過世，享年48歲，而外界也擔心小S跟徐媽媽的情緒狀況，以及老公具俊曄的情緒。對此，南韓知名時裝設計師李相奉（이상봉）表示， 具俊曄性格脆弱，恐難以承受喪妻之痛。

李相奉常到各國發表時裝作品，在業界闖蕩25年，幫碧昂絲、蕾哈娜、女神卡卡等大咖設計服裝。4日他在IG發文，表示看到大S病逝日本的文章，本來以為是假消息，但相關報導一直出現，這讓他驚訝，第一時間傳訊息給具俊曄關心，「加油〜這是真的嗎？」因為他還是半信半疑。

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據悉，具俊曄沒有馬上回覆，李相奉又打電話聯繫，但還是沒回，深夜具俊曄才回，看到訊息時間很晚了，「我盡力了」，李相奉回，「振作起來，俊曄加油！願徐熙媛安息。」

李相奉也說，他很擔心具俊曄，現在具俊曄可能瘋了，想到未來會面臨多少痛苦，也擔心俊曄脆弱的性格，現在除了振作起來，沒有其他話好安慰。

據悉，其實大S在1998年跟具俊曄有短暫交往，但2000年因為禁愛令被迫分手，大S後來跟前夫汪小菲結婚，離婚後，大S跟具俊曄2022年又復合結婚，下月8日是2人結婚3周年，怎料卻發生此悲劇，讓不少人惋惜。

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