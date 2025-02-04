牽線大S、具俊曄戀情當媒人　徐懷鈺忍1天悲痛發聲

記者蔡琛儀／綜合報導

小S昨（3日）發聲明悲痛證實，大S於春節期間赴日本旅遊，因染上流感併發肺炎，不幸過世，享年48歲，消息一出震驚各界；堪稱她與具俊曄戀情的徐懷鈺，今於社群平台發文，向已故的大S感謝兩人之間的緣分，「謝謝緣份讓我們相遇，就差一步可以再繼續難過的情緒，一直浮現，謝謝我們彼此珍惜，過妳會一直在我的心裡。」

▲大小S與徐懷鈺、酷龍昔日合照。（圖／翻攝姜元來臉書）

除了演藝圈的合作與友誼，徐懷鈺曾透露在大S與具俊曄的感情重逢中扮演了重要角色，成為他們的「愛情媒人」，原來是20多年前一次工作慶功宴上得知具俊曄所屬的「酷龍」會出席，特別交代工作人員務必把大小S帶進場內，因為她知道大S很喜歡具俊曄，小S一聽立刻回應：「大S那時候很愛具俊曄！一直想要透過妳認識他，那他們兩個會在一起妳有很大的功勞，是妳牽的線！」

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此外，原本傳出今天S媽黃春梅會先從日本回台，而老公具俊曄、妹妹小S則預計在周四（6日），屆時具俊曄將抱著愛妻的骨灰罈返回，陪伴她走完人生最後一程，但今日媒體在機場守候未見S媽身影，隨後小S經紀人表示：「由於還在處理相關事宜，返台時間將不對外公開，敬請諒解。我們也非常理解大家的工作需求，但為避免大家在機場長時間等候，辛苦奔波，特此告知。如有後續安排，我們會再另行通知，再次感謝大家的支持與理解！」