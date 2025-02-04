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網傳大S「急診紀錄」！血氧濃度降至89%「呼吸驟停雙肺全白」

（圖／翻攝自微博）

▲大S病逝異鄉。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

藝人大S徐熙媛春節期間在日本因流感併發肺炎猝逝，消息傳出後，震驚演藝圈。而此事也在大陸成為網友關注的焦點，甚至直接霸佔微博熱搜榜。今（4）日大陸微博就瘋傳一份大S在日本的急診就診記錄，指出患者血氧飽和度已降至89％，打了退燒針後，患者執意返回旅館觀察，再到醫院就診時，CT影像顯示雙肺已呈白肺狀態，最終宣告不治，但相關說法尚未經證實。

今日稍早「網傳大S的急診就診紀錄」一詞衝上微博熱搜第1名，宣稱是大S在日本就醫紀錄的截圖。從截圖當中可以看到，町立醫院急診科記錄顯示，患者血氧飽和度已降至89%，肺部出現明顯濕囉音（水泡音）。在注射退燒針劑後，患者執意返回旅館觀察。

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後續在1日上午10時，醫療團隊建議轉診至東京綜合醫院，卻因返程機票已定遭婉拒。下午返程途中，大S突然呼吸驟停，急折返最近的社區診所。此刻CT影像顯示雙肺已呈白肺狀態。2日凌晨宣告不治。

（圖／翻攝自微博）

▲微博今（4）日瘋傳大S的急診就診記錄（圖／翻攝自微博）

雖然該份截圖對整個過程描述得繪聲繪影的，但截至目前為止，尚無任何一方曾出面證實這份截圖中描述情節是否具備可信度。但即便如此，整份截圖還是在微博上瘋傳。

有大陸網友看到這份截圖後，便留言表示「大s太固執了，又碰上了不知輕重的家人，唉！」「說白了，就是沒當回事，把命丟了」、「日本做個CT就這麼費勁嗎？第一次就應該做肺CT啊！」、「血氧89在內地得給你安排監護室了」、「如果這是真的，只能感嘆一句無知者無畏」、「血氧這麼低還不住院急救」、「血氧都89了肺部都有不正常聲音了，還不住院想啥呢」。

不過，有網友對這份就診紀錄表示存疑，「看到有網友說這個急診記錄一眼假，因為日本沒有退燒針劑，而且就診記錄非常難調。」但也有人表示日本有退燒針，「好多年前在日本打過一針退燒針，結果剛打完我就暈了」、「日本有退燒針，但是用起來很謹慎」。

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