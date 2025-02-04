大S猝逝謝金燕不捨發聲！　PO夕陽背影照嘆：我們如此脆弱

記者黃皓瑋／綜合報導

女星大S昨（3日）被證實因流感病逝於日本，享年48歲，突如其來的噩耗震驚各界，許多藝人得知消息後紛紛表達哀悼與關切，謝金燕昨日也透過社群平台發聲，感嘆生命脆弱，也寫下「R.I.P.」悼念大S。

▲謝金燕悼念大S。（圖／翻攝自Facebook／JeannieHsieh謝金燕___bbb、大S 徐熙媛）



謝金燕昨日有感而發，在IG及臉書寫下：「在宇宙面前我們是如此脆弱，珍惜你我短暫的人生停留，從今以後，我們要更加保重，要更加愛你，也更加愛我。」並搭配1張望向夕陽的背影照。同時她也發佈限時動態，寫下「R.I.P.」並搭配雙手合十的符號，對大S離世表達哀悼。

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▲謝金燕PO出望向夕陽的背影照。（圖／翻攝自Facebook／JeannieHsieh謝金燕___bbb）



有知情人士透露，大S一家人在1月29日到日本旅遊，她雖然在出發前已有哮喘症狀，但為了不掃興仍陪同家人出國，抵達後則待在房內休養。然而1月31日晚間她的病況突然惡化，被緊急送往醫院，在確診為流感後拿藥離開。不料2月1日晚間她的病情更加惡化，再度送醫後仍於2日上午不治離世。

▼謝金燕臉書貼文。（翻攝自Facebook／JeannieHsieh謝金燕___bbb）

