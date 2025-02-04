日本看病貴又不便掀討論　歐陽靖曝內幕：台灣人真的要惜福

記者王靖淳／綜合報導

女星大S（徐熙媛）因染上流感併發肺炎病逝日本，享年48歲，消息曝光後除了震驚各界，同時也引發大眾對於流感的討論及關注。為此，女星歐陽靖今（4）日就發文分享自己對於日本醫療制度的看法，並將之與台灣的情況進行對比，同時也感嘆：「擁有全世界最完善醫療的台灣人真的要惜福。」

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▲歐陽靖會在社群分享生活。（圖／翻攝自Facebook／GinOy歐陽靖）

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歐陽靖提到，日本的醫療系統分級嚴格、看診費用高，大型醫院通常需要診所的介紹信才能初診，而急診服務也並非隨到隨診。她指出，這樣的制度導致許多急症病患的治療被延遲，且小醫院設備不足，常使病情加重。相對之下，台灣的醫療體系被她形容是全世界最完善之一，同時也感嘆台灣人在醫療方面應感到幸福。

▲歐陽靖發文談日本醫療制度。（圖／翻攝自Facebook／GinOy歐陽靖）

在談到個人過往在日本就醫的經歷時，歐陽靖透露自己曾在日本疫情期間選擇回台灣待產的決定。她解釋說道，當時日本醫療系統面臨崩潰，讓她感到不安。歐陽靖表示，即使日本的成藥很發達，且日本人普遍有良好的自我保健觀念，但這對社會既有利也有弊。

▲大S染流感併發肺炎病逝日本。（圖／翻攝自Facebook／大S徐熙媛）

歐陽靖提到「盡人事，聽天命」這句話，強調即使面臨生死，人們也該保護好自己，讓愛自己的人不因自己的離去而悲傷。最後，她透露自己應對未來可能的不測，所採取的行動，「簽署病主法，放棄臨終無效急救。簽立器官捐贈同意書。簽立大體捐贈同意書，如果身體狀態不符合器捐，至少可以捐大體做教學用。」