ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

SM男偶像Tey「路上心臟驟停暈倒」　哀痛認失去聲音⋯至今病因不明

記者吳睿慈／綜合報導

南韓團體MYTRO由為SM娛樂與YAM YAM娛樂共同推出的Trot（演歌）男子組合，5位成員皆擁有實力唱腔，Tey（Han Tey）卻自爆差點失去聲音，2020年正值新冠肺炎爆發之際，他帶狗狗外出散步，卻走到一半心臟驟停暈倒，所幸路人發現緊急送醫救回一條命，然而他坦言「至今病因不明」，身體狀況只恢復50%，突然自爆病史，令粉絲擔心不已。

▲▼ ▲▼MYTRO男偶像「路上心臟驟停暈倒」　哀痛認失去聲音⋯至今病因不明。（圖／翻攝自KBS、MYTRO官方IG）

▲▼MYTRO成員男偶像曾在路上心臟驟停暈倒，至今病因不明。（圖／翻攝自KBS）

▲▼MYTRO成員男偶像曾在路上心臟驟停暈倒，至今病因不明。（圖／翻攝自KBS、MYTRO官方IG）

[廣告]請繼續往下閱讀...

MYTRO於4日登上綜藝節目《清晨庭園》，他們是透過trot偶像節目再度出道，成員Tey二度拼事業，但其實曾在2020年出現職涯危機，「那時候新冠肺炎完全不能活動，所以可能承受的壓力也很大，有一次帶著狗狗外出散步，突然因為心臟驟停暈倒」。

當下情況緊急，Tey回想：「周遭有人經過發現我，所以救了我一命，很感謝他，如果沒有那位，我現在就不在這裡了。」他透露「至今病因不明」。

▲▼MYTRO男偶像「路上心臟驟停暈倒」　哀痛認失去聲音⋯至今病因不明。（圖／翻攝自MYTRO官方IG）

▲Tey努力復健找回聲音。（圖／翻攝自MYTRO IG）

由於當時在醫院治療時插管，Tey表示：「醒來後發現聲音完全出不來，就這樣等了1年過去，我想著實在是不行了。」打算放棄歌手夢之際，他再次鼓起勇氣努力做復健，最後成功找回聲音，他說：「我很努力做復健，雖然沒有完全恢復，現在大慨恢復了50%左右。」

▲▼MYTRO男偶像「路上心臟驟停暈倒」　哀痛認失去聲音⋯至今病因不明。（圖／翻攝自MYTRO官方IG）

▲MYTRO出席SMTOWN家族演唱會。（圖／翻攝自MYTRO IG）

過去曾以團體MR. MR出道，Tey當時也是主唱擔當，怎料遇上新冠肺炎，2019年退團，2022年12月參賽演歌選秀節目《Mr. Trot2》，並成為MYTRO一員再度拼出道。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

汪小菲哀傷趕回台北　返家後再度90度鞠躬

推薦閱讀

大S臨終約定「小S哭著做到了」！　早交代遺言：她要知道我最後幾分鐘

大S臨終約定「小S哭著做到了」！　早交代遺言：她要知道我最後幾分鐘

醫宣布大S急救無效「小S當場哭到癱軟」！　生死關頭沒離開醫院半步

醫宣布大S急救無效「小S當場哭到癱軟」！　生死關頭沒離開醫院半步

葛萊美／肯爺老婆全脫了「三點全露」登紅毯　全場傻眼⋯大會請出場

葛萊美／肯爺老婆全脫了「三點全露」登紅毯　全場傻眼⋯大會請出場

具俊曄慟放手大S「哭到全場心碎」！ 落淚深情吻別：哭也喚不醒妳

具俊曄慟放手大S「哭到全場心碎」！ 落淚深情吻別：哭也喚不醒妳

大S遭黑范夫妻傳染？　網列時序質疑：得流感還聚餐！

大S遭黑范夫妻傳染？　網列時序質疑：得流感還聚餐！

大S「為膚白服抗凝血劑」　家屬原本想運遺體返台…遺憾日本火化

大S「為膚白服抗凝血劑」　家屬原本想運遺體返台…遺憾日本火化

大S羽化成仙「小S具俊曄抱骨灰回台」時間曝光！　S媽傳今先回台灣

大S羽化成仙「小S具俊曄抱骨灰回台」時間曝光！　S媽傳今先回台灣

大S病逝「日規定遺體3天內火化」！　搭2航空「骨灰可登機」護送回台

大S病逝「日規定遺體3天內火化」！　搭2航空「骨灰可登機」護送回台

小S痛失大S難走出！　《小姐不熙娣》開工恐生變「電視台回應了」

小S痛失大S難走出！　《小姐不熙娣》開工恐生變「電視台回應了」

大S生前超暖5事蹟！「為重病愛犬吃素13年」　俠女一生讓小S心疼淚崩

大S生前超暖5事蹟！「為重病愛犬吃素13年」　俠女一生讓小S心疼淚崩

大S曾借汪小菲1億「年收8000萬」！　網分析身家10億

大S曾借汪小菲1億「年收8000萬」！　網分析身家10億

「大小S務必投胎中國」　486先生挨轟道歉重說仍惹眾怒

「大小S務必投胎中國」　486先生挨轟道歉重說仍惹眾怒

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

大S臨終約定「小S哭著做到了」！　早交代遺言：她要知道我最後幾分鐘

醫宣布大S急救無效「小S當場哭到癱軟」！　生死關頭沒離開醫院半步

葛萊美／肯爺老婆全脫了「三點全露」登紅毯　全場傻眼⋯大會請出場

具俊曄慟放手大S「哭到全場心碎」！ 落淚深情吻別：哭也喚不醒妳

大S遭黑范夫妻傳染？　網列時序質疑：得流感還聚餐！

大S「為膚白服抗凝血劑」　家屬原本想運遺體返台…遺憾日本火化

大S羽化成仙「小S具俊曄抱骨灰回台」時間曝光！　S媽傳今先回台灣

大S病逝「日規定遺體3天內火化」！　搭2航空「骨灰可登機」護送回台

小S痛失大S難走出！　《小姐不熙娣》開工恐生變「電視台回應了」

大S生前超暖5事蹟！「為重病愛犬吃素13年」　俠女一生讓小S心疼淚崩

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

MYTRO, Tey

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 柯淑勤被李銘忠拉扯…露黑蕾絲內衣　「伸指吸吮」情慾戲內容曝光
  2. SM男偶像「路上心臟驟停暈倒」　哀痛認失去聲音⋯至今病因不明
  3. 大嘴巴首奪金曲…主持人是大S　薛仕凌憶17年前「典禮當天」愣住了
  4. 快訊／小S告假《不熙娣》！通話內容曝光　節目發聲證實：我們一直都在
  5. 《流星花園》漫畫家發文悼念大S！神尾葉子：可愛的笑容令人印象深刻
  6. 未婚夫醫死人婚禮無限延期　EXID Hani消失半年「剪成短髮」露臉了
  7. 大S死訊曝光當天照常PO片！張蘭遭轟「好恐怖的惡魔」直播全停了
  8. 大S「人間清醒」15句不朽金句：世上根本沒有所謂的人生勝利組
  9. 大S羽化成仙「小S具俊曄抱骨灰回台」時間曝光！　S媽傳今先回台灣
  10. 肯爺老婆才全裸走紅毯！Afterparty又「繼續脫光光」　遭趕出場真相曝

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

八德核心建案【合雄大境】

八德核心建案【合雄大境】

三心六線啟動！名師推薦，交通教育醫療一次到位！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366