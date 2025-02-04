記者吳睿慈／綜合報導

南韓團體MYTRO由為SM娛樂與YAM YAM娛樂共同推出的Trot（演歌）男子組合，5位成員皆擁有實力唱腔，Tey（Han Tey）卻自爆差點失去聲音，2020年正值新冠肺炎爆發之際，他帶狗狗外出散步，卻走到一半心臟驟停暈倒，所幸路人發現緊急送醫救回一條命，然而他坦言「至今病因不明」，身體狀況只恢復50%，突然自爆病史，令粉絲擔心不已。

▲▼MYTRO成員男偶像曾在路上心臟驟停暈倒，至今病因不明。（圖／翻攝自KBS）



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MYTRO於4日登上綜藝節目《清晨庭園》，他們是透過trot偶像節目再度出道，成員Tey二度拼事業，但其實曾在2020年出現職涯危機，「那時候新冠肺炎完全不能活動，所以可能承受的壓力也很大，有一次帶著狗狗外出散步，突然因為心臟驟停暈倒」。

當下情況緊急，Tey回想：「周遭有人經過發現我，所以救了我一命，很感謝他，如果沒有那位，我現在就不在這裡了。」他透露「至今病因不明」。

▲Tey努力復健找回聲音。（圖／翻攝自MYTRO IG）



由於當時在醫院治療時插管，Tey表示：「醒來後發現聲音完全出不來，就這樣等了1年過去，我想著實在是不行了。」打算放棄歌手夢之際，他再次鼓起勇氣努力做復健，最後成功找回聲音，他說：「我很努力做復健，雖然沒有完全恢復，現在大慨恢復了50%左右。」

▲MYTRO出席SMTOWN家族演唱會。（圖／翻攝自MYTRO IG）



過去曾以團體MR. MR出道，Tey當時也是主唱擔當，怎料遇上新冠肺炎，2019年退團，2022年12月參賽演歌選秀節目《Mr. Trot2》，並成為MYTRO一員再度拼出道。