大S「人間清醒」15句不朽金句：世上根本沒有所謂的人生勝利組

記者劉宜庭／綜合報導

大S（徐熙媛）2日於日本東京病逝，48年傳奇一生劃下句點，她生前留下許多精闢名言，被外界形容根本是「人間清醒」，獨到觀點與瀟灑、敢愛敢恨的活法，與她精彩人生相互映襯，成為不朽經典。

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▲大S病逝，享年48歲。（圖／資料照，下同）



1.幫不上忙就別裝忙，閒著沒事也不用心虛。

2.結果沒有末日耶。以後別想太多也別嚇自己了，好吧。

3.我熱愛最有效率的工作達到最好的成果。拖拖拉拉，理由一堆，廢話連篇，不說重點者，仗斃。 ​​​



4.幸福，是要付出努力和代價的，世上根本沒有所謂的人生勝利組，背後的拼搏，不想說，只是想留給大家一個希望。

5.「今天一定會很棒！」每天我都是這麼想！就算不棒，也是很珍貴的體驗啊。 ​​​​​​

6.人生有時進退兩難，但進可攻退可守，不會只有絕路。絕路，是自己逼自己，轉念，海闊天空。

7.沒有人能呼風喚，只是比較能挨過風雨。沒有人高高在上，只是太貶低自己。幻想他人較高 。認真的過生活才是成功的果實，名利只是努力的負作用。強者，就是有個平凡正常的心態。個人所見。 ​​​

8.每個生命都有權呼吸新鮮的空氣，都有權享受自由。當然，你可以選擇發臭，但別薰到別人，你可以選擇封閉自己，那就要封緊，別擾亂他人。 ​​​

9.說好話，讓人開心，對自己也沒壞處；說壞話，讓人生氣，還顯得自己沒品。

10.寂寞只有自由的靈魂懂得享受。

11.不管再怎麼努力，還是有很多事情無法達成，就算搏命演出，票房也不見得理想，就算很想回家，飛機也不一定會飛，就算多明理，還是會碰到無賴，但我心裡的美好，是誰都動搖不了的。

12.我必須找回我自己，你們也是。

13.我沒在高調，只是坦然，我沒在低調，只是在過日子。甜言蜜語我聽，因為好聽，瘋言瘋語我也聽，因為有趣。我珍惜好的，也珍惜不好的，此時此刻，此情此景，過了就沒了。

14.我歡喜我失落，從不逃避，我面對、還要從容。

15.討厭一個人跟單戀一個人一樣，愈是使勁愈是自己痛苦，不如轉個念，就當放過自己。