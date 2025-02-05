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《外傷重症中心》秋英宇爆紅！登熱搜關鍵字、IG粉絲數飆破百萬

《外傷重症中心》秋英宇爆紅！IG粉絲數飆破百萬！一定要認識這位「韓國新一代頂流男星」！

▲秋英宇演出《外傷重症中心》，憑藉自然細膩的演技引發熱議。（圖／取自秋英宇IG）

圖文／CTWANT

韓劇《外傷重症中心》自上線以來熱度持續攀升，其中年僅25歲的秋英宇憑藉自然細膩的演技引發熱議，被譽為韓國新一代頂流男演員！在戲裡飾演「肛門科醫師」的他，以專業醫術及幽默風趣的角色設定在短時間內圈粉無數，網路討論聲量不斷飆升。

多變角色帶來驚喜，秋英宇魅力無限

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從BL劇《You Make Me Dance》出道，到近年在《Mouse》、《現正分手中》及《非常律師禹英禑》等熱門韓劇中展露頭角，秋英宇逐步展現多樣化的戲劇張力，他在《外傷重症中心》中，透過細膩表現詮釋出角色的深度和層次感，不僅獲得觀眾的高度讚賞，也讓他迅速竄升為新一代的韓劇焦點。

《外傷重症中心》秋英宇爆紅！IG粉絲數飆破百萬！一定要認識這位「韓國新一代頂流男星」！

▲秋英宇在《外傷重症中心》飾演肛門科醫師。（圖／取自秋英宇IG）

從古裝到現代劇，戲路寬廣

近期他也在《玉氏夫人傳》中挑戰雙重角色，秋英宇更展現了駕馭古裝與現代劇的實力。粉絲驚呼：「古裝帥爆，現代劇更是魅力四射！」他的多變形象和自然演技，難怪會有影迷說他是「全能演員」。

《外傷重症中心》秋英宇爆紅！IG粉絲數飆破百萬！一定要認識這位「韓國新一代頂流男星」！

▲秋英宇在《玉氏夫人傳》中挑戰雙重角色。（圖／取自秋英宇IG）

186公分高挑帥氣，獲得多個魅力稱號

秋英宇精緻的五官與模特般的比例，讓他贏得了「腹肌王子」、「禁慾男友」等多個帥氣稱號，不僅如此，他的外形條件也為角色塑造提供了更多可能性，無論是現代劇中的冷峻醫師，還是古裝劇中的溫文爾雅，他都能輕鬆駕馭，是許多粉絲心中的理想型。

《外傷重症中心》秋英宇爆紅！IG粉絲數飆破百萬！一定要認識這位「韓國新一代頂流男星」！

▲秋英宇有精緻的五官與模特般的比例。（圖／取自秋英宇IG）

網路熱搜關鍵字：秋英宇、外傷重症中心、韓劇推薦

根據社群平台數據顯示，秋英宇的相關話題在短短數天內便佔據熱搜榜，不少網友留言表示：「看完他的表演，才認識這位實力派新星！」、「這就是未來的韓流代表！」。

《外傷重症中心》秋英宇爆紅！IG粉絲數飆破百萬！一定要認識這位「韓國新一代頂流男星」！

▲秋英宇爆紅。（圖／取自秋英宇IG）

秋英宇憑藉《外傷重症中心》的爆紅，逐漸確立他在韓劇圈的地位，期待他在未來的作品中繼續帶來更多驚喜，為觀眾展現更精彩的演出！

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周刊王, 外傷重症中心, 秋英宇

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