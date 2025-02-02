《報告班長》張立威初一驟逝！　張世千字哀悼：有他，我們才出色

記者張筱涵／綜合報導

知名演員張立威（胖胖）於大年初一傳出離世消息，令演藝圈眾多好友與影迷深感不捨。張立威的好友張世，透過妻子詹婉妮的臉書平台，分享了一篇深情的悼念文章，回顧了與張立威一同奮鬥的電影時光，以及他們多年來的深厚情誼。

▲▼張立威1月29日於大陸的潞河醫院去世，享年56歲。（圖／翻攝自網路）



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張世在文章中表示，從曼谷回國過年後，突然接到好友通知，得知張立威離世的消息，當下感到震驚與悲痛。他回憶起與張立威合作的多部經典電影，包括《寒假有夠長》，該片曾與成龍的《警察故事2》同檔競爭，卻以極高的票房和觀眾好評展現出不俗的實力。張立威的表演才華與與生俱來的幽默感，為電影增添了不少亮點，也成為當時學生觀眾的歡樂來源。

文章中，張世追憶起與屈中恆在張立威的高中發現他的特別之處，並將他引薦至電影圈的往事。他們的第一部合作電影《那一年我們去看雪》拍攝於寒冷的合歡山，拍攝期間張立威以幽默性格成為全劇組的開心果，從此與張世和屈中恆結下深厚友誼。他感慨地表示，張立威雖非國光藝校成員，但他的表現與默契使整個團隊熠熠生輝。

最後，張世透露，自己在法鼓山新竹分會點燈祈福，希望張立威能看到這份光明，並於地藏法會中為他祈禱。他深情寫道：「因為有他，我們這個團體才會出色，他在我們團體其實是很重要的，我會懷念他。」張立威的一生雖短暫，但他在電影與生活中的溫暖與才華，將永留人心。