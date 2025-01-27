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過年帶另一半聚會要小心！　《完美伴侶》驚悚反轉嚇出爆棚

記者葉文正／台北報導

即將於大年初一上映的驚悚愛情電影《完美伴侶》，找來新生代「驚悚片女神」蘇菲柴契爾、《黑袍糾察隊》男星傑克奎德聯合主演，今天(1/27)釋出最新片花，由兩位明星所飾演一對「完美伴侶」，在出席朋友聚會前卻異常緊張，還不斷提醒「記得微笑，表現快樂」，試圖強顏歡笑掩蓋這段關係背後的神秘真相，讓觀眾一看就直呼「這一定有鬼！」

▲宅男魯蛇喬許(傑克奎德 飾)帶著超正女友艾莉絲(蘇菲柴契爾 飾)到深山。（圖／WB Taiwan提供）

▲宅男魯蛇喬許(傑克奎德 飾)帶著超正女友艾莉絲(蘇菲柴契爾 飾)到深山。（圖／WB Taiwan提供）

電影結合了愛情片的浪漫氛圍，以及驚悚片的震撼刺激，給觀眾帶來超狂劇情反轉，讓美媒驚呼連連，助電影在爛蕃茄評論網獲得96%超高好評認證，權威媒體《好萊塢報導者》也大讚「這導演太有料了！」

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▲宅男魯蛇喬許(傑克奎德 飾)帶著超正女友艾莉絲(蘇菲柴契爾 飾)到深山。（圖／WB Taiwan提供）

▲艾莉絲(蘇菲柴契爾 飾)相當美艷。（圖／WB Taiwan提供）

這部大獲媒體好評的驚悚片《完美伴侶》，劇情描述宅男魯蛇喬許(傑克奎德 飾)帶著超正女友艾莉絲(蘇菲柴契爾 飾)到朋友的山上別墅度假，沒想到氣氛本該溫馨的聚會，竟出現綑綁、監禁、拖行等驚悚場面，過程中更意外揭露這段感情背後的可怕秘密。該片將於台灣大年初一上映，正逢農曆春節期間，許多觀眾都會帶著另一半到朋友、親戚家串門子，正好與電影故事不謀而合，勢必讓觀眾更能感同身受，而劇情以全新視角詮釋男女間的感情關係，也適合情侶結伴觀賞。

▲宅男魯蛇喬許(傑克奎德 飾)帶著超正女友艾莉絲(蘇菲柴契爾 飾)到深山。（圖／WB Taiwan提供）

▲結局令人意外。（圖／WB Taiwan提供）

《完美伴侶》由曾打造浪漫愛情經典電影《手札情緣》的新線影業製作，並跨界找來近年口碑最強驚悚片《宿劫》的製片團隊聯手打造，以一段有如童話故事般浪漫的愛情故事開頭，卻破天荒結合反差極大的驚悚片手法，打造出層層反轉的精采劇情，不到最後一刻完全猜不透結局，瘋狂尺度毫無設限，絕對會是今年春節最刺激的觀影體驗。

《完美伴侶》將於大年初一1月29日(三) 2D · IMAX 同步上映。

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