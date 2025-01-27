風田直言「我小鳥很可愛」　嚴藝文樂了「回台灣Call me」

記者葉文正／台北報導

《老少女奇遇記2》台灣老少女們也在秋田認識了秋田「蕨座劇團」的老少女，為了緩減之前因為疫情而不能外出見人的苦悶，四位秋田老少女因而舉辦了舞台劇想散播歡樂給大家，對於久違的在觀眾面前表演，回憶起當時的情景，秋田老少女紅了眼眶：「大家那段時間都辛苦了。」

▲《老少女奇遇記2》最終回畢業典禮撒洋蔥 高知、熊本、五島、秋田的受訪者都回來了！。（圖／桂田文化藝術基金會、桂田文創）

鍾欣凌也分享自己過來人的心聲：「因為我老公也是演員，有時候我們做喜劇演員、諧星或丑角，比較多都是配角的狀態，所以大家常常都比較注意主角，但有一個老師在他的社群媒體上留言說，你在做一件偉大的事，你在做一件讓人快樂的事。」嚴藝文也感同身受地說：「這時候就會覺得做這個工作還蠻有價值的，至少可以撫慰人心。」負責幫忙翻譯的風田也說到哽咽：「不要讓我們的心戴上口罩了。」甚至引以為傲地說：「雖然我是諧星，但是讓人快樂是一件很棒的事情，感謝他們讓我發現我可以更有自信。」

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▲在秋田一起演出還辦演唱會，現場直播。（圖／桂田文化藝術基金會、桂田文創）

節目最終回製作單位也使出殺手鐧，不但準備了從第一集以來受訪者的影片，甚至還砸重金邀請每一站的特別嘉賓飛到秋田拍攝現場與姐姐們團聚，舉辦了場新年餐會大團圓，有第一站高知的辣椒油洪大姐；第二站熊本的木庭小姐、本田有 先生；第三站五島市的磯沖先生、Lois的老公賢太先生、第四站秋田的欣怡及兒子倫大、行央一家人、大學生耿瑋 芳瑜以及剛認識的秋田老少女們，現場大家哭成一團，三位姐姐們驚訝連連，楊貴媚感動不已：「我們採訪過每一個地方的幾乎都來了。」熊本的本田爸爸因為剛好身體不適，所以不能親自到現場，但也透過影片表達對老少女們的感謝。

身為壓軸小鮮肉的風田也表達內心的激動與感激：「這次來秋田感受到很多的愛，我聽到每位受訪者跟姐姐們打招呼的時候都很謝謝老少女們，好想從頭到尾參與，一定很快樂。」嚴藝文也分享這一季下來心情上的轉變：「可能最近因為工作很忙，所以我每趟出去前兩天我都心情超不爽的，可是很奇怪，每去一站要回來的前一兩天，我就會不想回去、不想回到現實的世界，也很感謝有人能幫我們紀錄這一切。」鍾欣凌：「這四站有太多的被呵護跟照顧，然後一路上遇到好多好精彩的人，雖然我們可能不會再見面了，但是會覺得好像我們在彼此心中有一點點的重量。」總製作人楊貴媚更是很有感觸地說：「我也覺得很感動可以跟兩位姐姐做這個節目，我們其實對人的心都是一樣的，希望把溫暖帶給大家，或者是希望接收別人給我們的溫暖。」

楊貴媚、嚴藝文和製作人崔長華、導演許志成於昨（26）日一起直播，溫馨齊聚在過年前圍爐，最終回的特別來賓風田和宋偉恩也在線上祝福姐姐們和觀眾新年快樂。談及未來要再挑戰什麼？

嚴藝文表示只要沒有鳥類，她都很願意嘗試，沒想到過年放假回青森的風田留言表示「我的小鳥很可愛喔！」讓嚴藝文樂開了，激動回「風田你在開黃腔嗎？還是有什麼暗示？等你回來台灣記得Call me！」讓一旁的楊貴媚笑翻。

最終回播畢時觀眾紛紛表示不捨，有觀眾留言表示「我以後星期天的笑容該怎麼找。」也不斷敲碗第三季，觀眾開始許願前往各種地方，冰島看極光、非洲看動物大遷徙、澳洲看袋鼠等等，但楊貴媚表示「最重要的是找到我們的初衷，帶溫暖給大家，希望有機會可以再繼續做這樣的節目。」

直播氣氛相當歡樂溫馨，節目也將在過年後抽出一位幸運兒擁有台灣虎航直飛台北–秋田的雙人機票。《老少女奇遇記2》已正式播畢，為感謝觀眾對節目的喜愛，《老少女奇遇記2》也公布將在1月27日起，每天下午3點於台視連續五天重播2集。