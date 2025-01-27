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果郡王知道甄嬛生下他孩子？「藏14年未解之謎」終於解密　本尊證實了

記者田暐瑋／綜合報導

農曆新年將至，八大電視再度推出《後宮甄嬛傳》馬拉松直播，吸引大批劇迷同步觀看，劇中「果郡王是否知道自己是甄嬛孩子的生父」再度成為熱議焦點，飾演果郡王允禮的李東學也說出了自己理解劇本的看法，引發粉絲熱烈討論。

▲李東學解密果郡王知道甄嬛生下自己的孩子。（圖／翻攝自微博）

▲果郡王和甄嬛。（圖／翻攝自微博）

甄嬛在懷上果郡王的孩子後，騙對方是皇上的骨肉，直到兩人被發現有過一段情，皇帝要賜死果郡王，她雖隱約暗示龍鳳胎的身世，但始終沒有說出真相，讓「果郡王是否知道自己是甄嬛孩子的生父」成了未解之謎，李東學受訪時表示，雖然劇中果郡王從未明言，但他認為該角色早已猜到甄嬛的暗示。

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▲李東學解密果郡王知道甄嬛生下自己的孩子。（圖／翻攝自微博）

▲李東學解密果郡王知道甄嬛生下自己的孩子。（圖／翻攝自微博）

李東學表示，「按照戲裡面的劇情，肯定是不能明表。」他接著解釋，甄嬛和果郡王在桐花台的那一夜，果郡王有提到「夕顏只開一夜的花」，而龍鳳胎名字叫做弘曕、靈犀，「顏」與「曕」音近、「夕」與「犀」音近，「和這兩個名字（兩個孩子）是相呼應的，（所以）他其實是可以知道的。」

不只如此，李東學在日前「甄嬛晚會」後的餐會上，被同劇演員問到此事，他也大方表示：「實際上肯定知道啊！他倆天天在一塊，他能不知道？妳往深了想，但是他沒法認呢，一說肯定是滅門的事。」

▲李東學解密果郡王知道甄嬛生下自己的孩子。（圖／翻攝自微博）

▲甄嬛和果郡王在劇中被拆散。（圖／翻攝自微博）

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果郡王, 甄嬛, 甄嬛傳

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