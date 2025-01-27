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去年最猛男團！Energy 22年後奇蹟復出　3冠王＋萬人演唱會秒殺

記者蔡琛儀／綜合報導

人氣唱跳男團Energy睽違22年於2024年強勢回歸樂壇，重新合體後展現了成熟魅力，不僅人氣依然驚人，活動行程滿檔，推出新專輯、簽唱會、演唱會，去年底《FansWorld粉絲窩》票選「2024人氣團體」，Energy更以超過29萬票穩居冠軍寶座。

▲▼Energy上海演唱會。（圖／相信音樂提供）

▲Energy去年復出後話題不斷。（圖／相信音樂提供）

Energy自從2023年在五月天演唱會上演世紀合體後，話題不斷，去年他們在台北市信義區鬧區舉辦專輯《HERE I AM》簽唱會，造成萬人空巷的轟動；而Energy也自去年7月展開「一觸即發」台北小巨蛋演唱會，連續兩場門票秒殺，隨後9月2場高雄巨蛋場同樣也是一下就賣完，4場萬人演唱會的票房號召力，展現他們的超人氣；隨後他們更前往新加坡可容納萬人的新加坡室內體育館、上海等地開唱，同樣大受歡迎，更在去年12月31日站上「台北最High新年城」擔任壓軸倒數嘉賓。

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▲▼Energy新加坡演唱會。（圖／相信音樂提供）

▲Energy接連挑戰台北、高雄、新加坡等萬人場地。（圖／相信音樂提供）

他們的歌曲〈星期五晚上〉在去年帶動全民「E16蹲」風潮，日本女團Avantgardey、李準基、韓團B1A4、南韓女團Apink主唱鄭恩地等，甚至日職火腿隊啦啦隊都跟上這波風潮，堪稱去年最紅遍大街小巷的歌曲，不僅是YouTube 2024年度熱門音樂影片排行榜冠軍，更在日前Hit Fm聯播網公布的「年度百首單曲」票選活動名單中，擊敗同樣也超洗腦、ROSÉ與火星人布魯諾的〈APT.〉奪冠，成為2024年最具話題神曲。

▲▼Energy〈星期五晚上〉榮獲百首單曲冠軍。（圖／Hit Fm聯播網提供）

▲Energy〈星期五晚上〉榮獲百首單曲冠軍。（圖／Hit Fm聯播網提供）

此外，Energy也在日前網路上一則票選「員工最期待尾牙表演藝人」調查中，奪得第二名的聲量，僅次於師兄五月天，實屬2024尾牙人氣王，尾牙也是接好接滿，包括和碩、寶佳、緯創、和泰、恒通、安永會計、台灣大哥大、馬光、聯電南科、匯豐銀行、新聯陽等大廠尾牙場都可見到他們身影。年後Energy還要睽違20年前往馬來西亞開唱，想必也還有其他場次規劃，令人相當期待。

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