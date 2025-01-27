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台片擔綱沖繩電影節開幕片！紀錄片「牡丹社事件」將在日本首映

記者許逸群／台北報導

2025年Cinema at Sea沖繩環太平洋國際電影節於1月21日在沖繩那霸市舉辦記者會，由總監黃胤毓親自公開本屆完整入選名單，揭曉49部電影片單。由台灣新銳導演胡皓翔執導的紀錄片《海觴 - 牡丹與琉球悲歌》將是電影節的開幕片，由公視製作的史詩之作、廖克發執導的《由島至島》也繼金馬獎獲獎後，代表台灣入選競賽片。

▲▼沖繩環太平洋國際電影節。（圖／沖繩環太平洋國際電影節提供）

▲紀錄片《海觴 - 牡丹與琉球悲歌》將是電影節的開幕片。（圖／沖繩環太平洋國際電影節提供）

《海觴 - 牡丹與琉球悲歌》描寫1871年69名沖繩船員因船難滯台，卻因溝通誤解，多人慘遭原住民殺害，史稱「牡丹社事件」，從而改寫了沖繩與台灣的歷史。導演胡皓翔耗費7年時間進行調查與訪談，以採訪與戲劇重演的方式重現被掩蓋的歷史真相，作品將在沖繩舉辦世界首映，並將舉辦專題座談，邀請學者針對這段歷史進行回顧。

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在沖繩拍攝的台灣電影《夕陽西下》與《琉球之戀》也將在闊別60年後，重回沖繩進行盛大放映會。這兩部由林福地執導與蔡揚名主演的電影，是台灣劇組在沖繩尚在美軍統治之下獲得特許前往拍攝，不過當年首映後底片就從此佚失，直到2019年才在舊金山的老戲院倉庫被尋獲，之後由國家電影及視聽文化中心成功完成修復。

▲▼沖繩環太平洋國際電影節。（圖／沖繩環太平洋國際電影節提供）

▲《琉球之戀》在闊別60年後，重回沖繩進行盛大放映會。（圖／沖繩環太平洋國際電影節提供）

太平洋競賽單元共十部，來自日本、南韓、台灣、馬來西亞、印尼、紐西蘭、美國、加拿大、秘魯等環太平洋國家。其中廖克發執導的《由島至島》，以290分鐘片長重現二戰時期不為人知的戰爭史，顛覆台灣在日本殖民時期之下的受害者史觀，首次在日本放映，勢必引發話題。

台灣參與製作與出品的印尼電影《幻之彼岸》以印尼的海上之屋為題，帶有婆羅洲原住民神話面貌，展現魔幻寫實色彩；旅居加拿大的蒙古族導演康宇琪以《呼吸之間》描寫著名自由潛水運動員陸文捷在經過瀕死經驗之後，重新透過潛水完成自我療癒的過程，全片在夏威夷等地取景。

電影節將於2月22日至3月2日舉行，設有長短片競賽與論壇。菲律賓導演曼多薩擔任評審團主席，決定各大獎項歸屬。此電影節由沖繩演員尚玄擔任宣傳大使，目標推動環太平洋電影交流與合作。

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海觴 - 牡丹與琉球悲歌, 沖繩環太平洋國際電影節, Cinema at Sea

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