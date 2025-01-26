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翹臀珍被吹牛老爹28年前性侵案波及！　原告要求她「出庭作證」

記者劉宛欣／綜合報導

美國知名饒舌歌手吹牛老爹（Sean "Diddy" Combs）和珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）曾是90年代末期好萊塢最具話題性的情侶。不過自去年起，吹牛老爹就陷入一連串性販賣、性侵風波而被逮捕，珍妮佛對此始終保持沉默，被外媒解讀為是想盡量不被牽連。

▲珍妮佛羅培茲 。（圖／達志影像）

▲珍妮佛羅培茲捲入前男友吹牛老爹的案子。（圖／達志影像）

根據外媒報導，一名名為德瑞克李卡德羅史密斯（Derrick Lee Cardello-Smith）的囚犯跳出來指控吹牛老爹，聲稱自己在1997年被對方性侵，並計劃將珍妮佛列為案件證人。報導中提及，德瑞克要求傳喚珍妮佛羅培茲，似乎是因為認為與吹牛老爹交往過的她，可能握有關鍵的資訊，與他指控事件有關。

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▲▼美國饒舌大咖「吹牛老爹」（Diddy）2016年毆打前女友凱西·溫德拉（Cassie Ventura）的監視器畫面流出。（圖／達志影像／美聯社）

▲吹牛老爹已經被拘捕，正在等待今年中旬的庭審。（圖／達志影像／美聯社）

德瑞克目前在密西根服刑，獲罪的原因與此次官司無關，他聲稱吹牛老爹在一場派對上下藥並性侵了他，當他恢復意識後，還目睹吹牛老爹正在與派對現場的一名女賓客性交，對方還告訴他「我也對你做了這件事」，事實上，其他受害者也曾指控吹牛老爹在性侵前在飲料中下藥。不過，由於此次案件已經過了追溯期，因此案件遭到駁回，珍妮佛羅培茲也不需出庭作證了。

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