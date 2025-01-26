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陳鎮川尾牙豪砸百萬獎金！　謝盈萱、艾怡良獨得18萬「霸氣全捐了」

記者吳睿慈／台北報導

源活娛樂、天地合娛樂合辦尾牙，齊下眾星張清芳、謝盈萱、艾怡良、LULU黃路梓茵、黃偉晉、彭千祐出席盛宴，大家長陳鎮川為了慰勞努力的員工們，大方祭出百萬獎金讓全場抽獎，壓軸最大包的10萬元由謝盈萱獨得、艾怡良則抽中8萬元大紅包，但兩人相當大方，捐出紅包給同事。

▲▼謝盈萱、艾怡良尾牙獨得18萬！霸氣全捐了。（圖／源活娛樂、天地合娛樂提供）

▲謝盈萱、艾怡良尾牙共得18萬，霸氣全捐了。（圖／源活娛樂、天地合娛樂提供）

活動除了一起聚餐犒賞辛苦一整年的大家，陳鎮川更大方祭出百萬獎金讓全場抽獎，隨著陸續開獎，謝盈萱獲得10萬元紅包，艾怡良則抽中8萬元，LULU則是拿到1萬元，最後謝盈萱及艾怡良也大方的把這份好運送給身邊一起打拼了一年的經紀人與助理們。

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尾牙活動氣氛熱鬧，LULU黃路梓茵、黃偉晉、彭千祐先是在台上演唱S.H.E的經典歌曲〈戀人未滿〉，三人分別擔任Ella、Selina、Hebe盡責為大家獻唱；「10萬姐」謝盈萱及「8萬姐」艾怡良則在一旁稱職擔任「阿珠」與「阿花」伴舞，為現場帶來不少笑聲！

▲▼謝盈萱、艾怡良尾牙獨得18萬！霸氣全捐了。（圖／源活娛樂、天地合娛樂提供）

▲陳鎮川準備百萬獎金給員工。（圖／源活娛樂、天地合娛樂提供）

場上眾星雲集，偉晉去年加入源活，本年度第一次參與盛會，也是首次與師姐謝盈萱碰面，原本認為對方應該不太認識自己，沒想到謝盈萱是「狼人殺」忠實觀眾，並對他的表現印象深刻，直讚「厲害」，讓他受寵若驚。

謝盈萱分享2024年很榮幸成為金馬獎評審，當時邊看片，邊在釜山為《影后》宣傳，是很忙碌，但豐富的時刻；而今年的她不刻意設立目標，希望隨心所欲的看看路會帶她怎麼走。2025年，源活娛樂Ｘ天地合娛樂也期許蛇年能有更燦爛的風景，一切順利。

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