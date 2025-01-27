過年打牌「做2件事手氣超旺」！　專家：千萬不要男女連結

▲過年時期打麻將是許多人的娛樂。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

每逢過年，家家戶戶團聚吃年夜飯外，在牌桌上試手氣，也是不少人必備娛樂節目之一。打牌有人贏就會有人輸，當一直輸的時候別擔心，有民俗命理專家分享除了基本的調整位置或穿戴顏色，還有2招開運法，但使用其中1招開運時不宜有男女連結。

據《TVBS新聞網》報導，民俗專家張捷翔提到，打牌（麻將或撲克牌）不宜太久，時間一久手氣會改變，當注意到自身牌運不好，心態要及時調整，學會放鬆才會出現好運；此外民眾能適時調整座位，或是打牌時選擇穿戴自己幸運顏色服飾。

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打牌狂輸不用擔心，張捷祥分享民間靈符開運法和石頭開運法。靈符開運就是把招財靈符和1000元鈔票放在同一個紅包，不可讓人看見，把紅包放在枕頭或床下，3天後取出，打牌前把紅包放於掌心，男左女右，心中默念招財咒49遍。把紅包放進白米前，靈符要請高人開光，回來後誠心拜神，祝自己開運。

石頭開運法則是打牌前，取自己3根頭髮，在前往打牌前的十字路口撿5粒小石頭，放進一個紅包袋，再用檀香燻過，念出：「精精靈靈，五鬼聽命，助唔財運，心通感應，偏掃橫財，不得違令，急急如律令」。不過在實施石頭開運法期間，盡量避免有男女之間連結。

◎民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！

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