岳母過年前猝逝　吳鈴山「看不出異樣」敬業上工：是我一生恩人

記者黃庠棻／台北報導

藝人吳鈴山活躍於台劇、八點檔，早年以「康安」一角走紅，近年也演出《炮仔聲》、《一家團圓》、《牛車來去》等等，為觀眾熟知。怎料，吳鈴山卻在近日透露家裡迎來驟變，原來同是藝人的老婆黃崇蘭母親猝逝，讓他不捨在臉書上發文。

▲吳鈴山發文透露岳母過世的消息。（圖／翻攝自Facebook／吳鈴山家族）

吳鈴山近日在社群網站上發文，低調地透露岳母離世的消息，寫道「丈母娘待我如自己的兒子一般，她是我一生的貴人及大恩人，感謝她當初願意信任我，把這麼好的女兒嫁給我」，也對著在天上的丈母娘喊話「媽媽～您的離開讓我無限的不捨及思念，您最重視自己健康把自己照顧的好好的，就是不希望造成我們的負擔，而今您也用最瀟灑的方式離開我們，您爽朗的個性及優美的歌聲是我們最美好的回憶，您對我的忠告永銘記於心。」

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▲吳鈴山發文透露岳母過世的消息。（圖／翻攝自Facebook／吳鈴山家族）

事實上，吳鈴山跟丈母娘的感情相當好，他曾發文分享兩人的相處點滴，過去他窮困潦倒之際，曾經需要在車上地板尋找零錢過日子，丈母娘不但沒有責怪他讓女兒受委屈，對方反而還伸出援助的手，他說道「讓我們一家大小到她的小吃店，一天供應兩餐沒收過錢，也沒有對我說過一句責備的話，吃完了總是笑咪咪的送我們離開。」不但強調「丈母娘是我的恩人」。

▲吳鈴山發文透露岳母過世的消息。（圖／翻攝自Facebook／吳鈴山家族）

此前，吳鈴山的丈母娘在近日猝逝，享壽78歲，他23日仍照常上工，出席新戲《火車來去》的首映記者會，當天他仍舊保持敬業態度，面對鏡頭依然露出笑容，絲毫察覺不出異樣。

▲吳鈴山（左）出席《火車來去》完全看不出異樣。（圖／記者黃克翔攝）

【吳鈴山全文】

丈母娘待我如自己的兒子一般，他是我一生的貴人及大恩人，感謝她當初願意信任我，把這麼好的女兒嫁給我，媽媽～您的離開讓我無限的不捨及思念，您最重視自己健康把自己照顧的好好的，就是不希望造成我們的負擔，而今您也用最瀟灑的方式離開我們，您爽朗的個性及優美的歌聲是我們最美好的回憶，您對我的忠告永銘記於心，沒有您就沒有吳鈴山家族小魚辣椒，是您手把手的將您的好手藝傳承給崇蘭，您曾說只要東西好吃就不怕沒人欣賞，雖然您先去了另一個世界，但您的精神永遠會與大家同在，我跟崇蘭也會繼續將從您那傳承下來的好手藝發揚光大，用我的肩膀照顧崇蘭也是我此生對您的承諾，勿掛念。願您在前往極樂世界的路途一切平安。愛您的鈴山&崇蘭叩謝感謝大家給我丈母娘曾經的陪伴和祝福！大家永遠的阿嬤