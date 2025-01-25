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林予晞爆「被逼和同戲男星潛規則」！對方早有女友　傻眼內幕曝光

林予晞個性充滿正義感，喜歡以角色為弱勢發聲。（嚴鎮坤攝）

圖文／鏡週刊

林予晞近期在鏡文學影集《死了一個娛樂女記者之後》，飾演從社會線轉調娛樂記者、揭發演藝圈黑暗面的角色；戲裡外都正義感十足的她，透露曾遇上另種「潛規則」，要自己配合炒花邊、鬧緋聞來宣傳戲劇，對象還是已有多年女友的男星，讓她不禁內心吶喊「為什麼要去傷害別的女生呢？」「我有自己的底氣！」「你有什麼了不起的啊！」決定斷然拒絕。

鏡文學出品影集《死了一個娛樂女記者之後》，以一樁命案揭開序幕。 （翻攝自林予晞IG）

▲鏡文學出品影集《死了一個娛樂女記者之後》，以一樁命案揭開序幕。 （翻攝自林予晞IG）

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林予晞分析，自己可能看起來配合度高，加上剛入行的關係，曾遇上所謂「潛規則」；當時還是菜鳥的她在拍片時，有長官藉著餐敘明示：「希望戲能炒緋聞，配合宣傳！」林予晞一開始好像能理解，但後來長官更一臉認真地說，能夠「假戲真做」最好，還說：「反正大家男未婚、女未嫁，如果促成一段姻緣也是好事！」

當下林予晞非常傻眼，事後回想自嘆：「這是一種聯誼的概念嗎？」而且理智的她更內心抱怨道：「我只是來工作耶！」尤其最讓林予晞匪夷所思的是，該名男主角根本就有多年女友，而且基本上還是半公開；只是畢竟自己當時剛入行，就裝傻笑笑帶過，事後當然也可以解讀為長官只是開玩笑而已。

林予晞（中排右2）在《死了一個娛樂女記者之後》進入週刊辦公室實景拍攝。（鏡文學提供）

▲林予晞（中排右2）在《死了一個娛樂女記者之後》進入週刊辦公室實景拍攝。（鏡文學提供）

腦內的小劇場演不完，林予晞同時忍不住反覆思考，「如果我當真，這件事（緋聞）很有可能發生，只是來工作賺錢，我有需要跟你攪這局嗎？」加上當時該名男主角一副不置可否的樣子，毫無抗拒的態度，讓她事後忍不住在內心大喊：「太膚淺了！」


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