韓正妹主播涉毒！稱「在菲律賓被迫吸食」證據不足遭移送檢方　

記者劉宛欣／綜合報導

南韓主播金娜靜（김나정）臉蛋甜美、身材火辣，也曾是模特兒，怎料去年遊菲律賓捲入吸毒風波，她在入境被驗出安非他命陽性染毒，乖乖接受調查。律師曾對外發聲表示，她是在菲律賓遭到綁住手強制餵毒品，對方拿出槍威脅她，且有影片為證。時隔兩個月，案件最新進度出爐，她遭警方移送至檢方。

▲金娜靜被移送檢方。（圖／翻攝自金娜靜Instagram）

根據韓媒報導，金娜靜聲稱她在菲律賓當地遭到強迫吸毒，已經將相關證據提交給警方，但警方認為這些證據無法證明存在強迫行為，最終做出了移送檢方的判斷。警方的報告中指出，金娜靜因涉嫌違反毒品管理法（包括吸食冰毒和合成大麻）被不拘束送交檢察機關。

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▲金娜靜此前聲稱自己被強迫餵毒。（圖／翻攝自金娜靜Instagram

此前，金娜靜於2024年11月12日，在前往馬尼拉的航班前，曾在社群上發文承認自己在菲律賓吸毒，並寫道「我快要死了，快無法搭上飛機」，這引起了不小的爭議。隨後，她搭乘從馬尼拉飛往仁川的航班回國，並接受了仁川國際機場警方的調查，案件也隨後交由警方處理。警方對金娜靜所提到的菲律賓當地商人的強迫行為，已向國際刑警相關部門提出調查請求。

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