《貞愛好運到》男星家中離世！享年僅39歲　法醫證實：是輕生

西班牙男星弗朗西斯科聖馬丁(Francisco San Martin)曾出演電視劇《我們的日子》(Days of Our Lives)和《貞愛好孕到》(Jane the Virgin)等為人所知,近日卻驚傳離世,享年僅39歲。根據外媒報導,他於16日被發現在家中去世,根據洛杉磯法醫的調查報告,死因確定為自殺。

▲弗朗西斯科聖馬丁輕生離世。(圖/翻攝自Telemadrid X)

弗朗西斯科聖馬丁的演藝生涯起步於《我們的日子》,他在劇中飾演「Dario Hernandez」,該角色使他逐漸為觀眾所熟知。此外,他還參演過美國長壽肥皂劇《大膽而美麗》(The Bold and the Beautiful),並在《貞愛好孕到》中扮演了法比安一角,與女主角有過一段短暫的戀情,這些作品讓他累積了不小的人氣。

▲弗朗西斯科聖馬丁曾參眼許多知名電視劇。(圖/翻攝自IMDB)

弗朗西斯科聖馬丁的突然離世讓許多圈內朋友感到震驚和悲痛。在《我們的日子》中,曾與他共事的女星卡蜜拉巴努斯(Camila Banus)也透過社群表達了哀悼之意,寫道「安息吧,我的朋友」,向這位曾是搭檔的演員表達最後的敬意。他離世的消息不僅讓他的家人和朋友感到無比哀痛,也令影迷們感到深深的惋惜。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您,請給自己機會:

自殺防治諮詢安心專線:1925;生命線協談專線:1995