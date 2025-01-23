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《貞愛好運到》男星家中離世！享年僅39歲　法醫證實：是輕生

記者劉宛欣／綜合報導

西班牙男星弗朗西斯科聖馬丁（Francisco San Martin）曾出演電視劇《我們的日子》（Days of Our Lives）和《貞愛好孕到》（Jane the Virgin）等為人所知，近日卻驚傳離世，享年僅39歲。根據外媒報導，他於16日被發現在家中去世，根據洛杉磯法醫的調查報告，死因確定為自殺。

▲弗朗西斯科聖馬丁輕生離世。（圖／翻攝自Telemadrid X）

▲弗朗西斯科聖馬丁輕生離世。（圖／翻攝自Telemadrid X）

弗朗西斯科聖馬丁的演藝生涯起步於《我們的日子》，他在劇中飾演「Dario Hernandez」，該角色使他逐漸為觀眾所熟知。此外，他還參演過美國長壽肥皂劇《大膽而美麗》（The Bold and the Beautiful），並在《貞愛好孕到》中扮演了法比安一角，與女主角有過一段短暫的戀情，這些作品讓他累積了不小的人氣。

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▲弗朗西斯科聖馬丁輕生離世。（圖／翻攝自Telemadrid X）

▲弗朗西斯科聖馬丁曾參眼許多知名電視劇。（圖／翻攝自IMDB）

弗朗西斯科聖馬丁的突然離世讓許多圈內朋友感到震驚和悲痛。在《我們的日子》中，曾與他共事的女星卡蜜拉巴努斯（Camila Banus）也透過社群表達了哀悼之意，寫道「安息吧，我的朋友」，向這位曾是搭檔的演員表達最後的敬意。他離世的消息不僅讓他的家人和朋友感到無比哀痛，也令影迷們感到深深的惋惜。

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