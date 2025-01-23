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美國南方音樂節3月起跑　「台灣6組超大咖音樂人」參戰

記者蔡琛儀／台北報導

美國南方音樂節（SXSW Music，South by Southwest Music Festival)）將於3月10日至15日舉行，今年來自台灣的音樂人有六組，包含去年底完成攻蛋里程碑的TRASH、台語金曲歌后鄭宜農、金曲新人壞特?te、夯團美秀集團、陳嫺靜、以及Andr，超強陣容組合堪稱歷年之最。

▲▼美國南方音樂節台灣派出TRASH、鄭宜農、壞特?te、美秀集團、陳嫺靜、Andr。（圖／Young Team Productions提供）

▲▼美國南方音樂節台灣派出TRASH、鄭宜農。（圖／Young Team Productions提供）

▲▼美國南方音樂節台灣派出TRASH、鄭宜農、壞特?te、美秀集團、陳嫺靜、Andr。（圖／Young Team Productions提供）

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由文化部影視及流行音樂產業局主辦，將於美國奧斯汀SXSW登場的「Taiwan Beats Showcase」，是每年SXSW官方必推薦不容錯過的節目，本年度參演的六組台灣音樂人，橫跨搖滾、民謠、R&B、電音、嘻哈，將呈現台灣新世代音樂創作者豐富多變的樂風給齊聚SXSW的國際音樂節策展人、廠牌、樂評媒體及來自全球各地的樂迷。

TRASH在2016年即有參與SXSW音樂節的經驗，主唱阿夜也以個人名義「MARZ23」於2024年舉行美國巡迴，鄭宜農則曾於2020、2021年連續入選 SXSW，但2020年因疫情而停辦，2021年曾試圖挑戰首次北美巡迴，無奈又因疫情攪局取消，改以線上形式進行，今年因為「Taiwan Beats Showcase」的安排，終於能重新實踐四年前的計畫，讓鄭宜農十分雀躍，也預告樂迷期待她的北美首演。

▲▼美國南方音樂節台灣派出TRASH、鄭宜農、壞特?te、美秀集團、陳嫺靜、Andr。（圖／Young Team Productions提供）

▲美秀集團將參加美國南方音樂節。（圖／Young Team Productions提供）

壞特?te則是首度踏上美國演出，美秀集團則要帶著新專輯征戰SXSW南方音樂節；陳嫺靜在去年底首度以完整編制登上金音創作獎舞台，新人Andr去年也獲得金音獎最佳新人入圍肯定，繼之前在SXSW澳洲雪梨的成功演出，將再次前進美國帶來最鮮活靈動的現場。

▲▼美國南方音樂節台灣派出TRASH、鄭宜農、壞特?te、美秀集團、陳嫺靜、Andr。（圖／Young Team Productions提供）

▲▼壞特?te、Andr。（圖／Young Team Productions提供）

▲▼美國南方音樂節台灣派出TRASH、鄭宜農、壞特?te、美秀集團、陳嫺靜、Andr。（圖／Young Team Productions提供）

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