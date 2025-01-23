「自ABBA以來最好的ABBA！」　致敬演唱會4月首度登台

記者蕭采薇／台北報導

ABBA的魔力即將回歸，《向ABBA致敬金曲演唱會》4月將要在台灣Legacy TERA震撼登場，彷彿讓ABBA重現於舞台之上，帶領觀眾重溫跨世代的ABBA金曲魅力。無論是經典的《Mamma Mia》、《Dancing Queen》，還是耳熟能詳的《Money, Money, Money》、《Take A Chance On Me》，每首歌曲響起，都能讓人忍不住跟著哼唱。

▲《向ABBA致敬金曲演唱會》4月將要在台灣登場。（圖／媒體棧提供）

這場演唱會是由ABBA原始團員Bjorn和Benny親自官方認證的致敬樂團「Waterloo滑鐵盧」演出，他們不僅是唯一的官方認證樂團，更被ABBA國際官方粉絲團譽為「自ABBA以來最好的ABBA」。

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▲「Waterloo滑鐵盧」已在五大洲51個國家完成超過800場演出，售出超過200萬張門票。（圖／媒體棧提供）

自成團以來，「Waterloo滑鐵盧」已在五大洲51個國家完成超過800場演出，售出超過200萬張門票，他們對ABBA音樂的深厚熱愛與敬意，使得經典歌曲與舞台表演得以完美再現，讓跨越世代的歌迷再次感受ABBA音樂的震撼與魅力，2025年4月將首度受邀來台演出。

▲「Waterloo滑鐵盧」的團名源於ABBA的經典歌曲，並受原始團員認可。（圖／媒體棧提供）



「Waterloo滑鐵盧」的團名源於ABBA的經典歌曲，由兩位熱愛ABBA音樂的女歌手—卡佳和卡蜜拉組成，她們憑藉感染力十足的歌聲和精緻的舞台服裝，再現ABBA的經典風采，讓觀眾驚呼：「簡直就像真正的ABBA出現在我眼前！」

▲ABBA致敬樂團「Waterloo滑鐵盧」將來台演出。（圖／媒體棧提供）

更令人驚喜的是，ABBA原始樂團的樂手Ulf Andersson和Roger Palm也會參與此次演唱會，他們曾在1970年代為ABBA專輯的錄製和巡演中擔任關鍵角色，如今以向ABBA致敬的方式，再度重現當年的音樂與激情，同時還邀請了倫敦交響搖滾樂團（London Symphonic Rock Orchestra）的頂尖樂手共同參與，為經典旋律注入華麗與嶄新的生命力。